Nina Badrić uoči koncerta: 'Čim bi ti Oliver rekao ne se*i, to znači da te voli'

Vela Luka ovih dana ponovno živi u znaku Olivera Dragojevića. Povodom tradicionalne manifestacije „Trag u beskraju“, ulice njegovog rodnog mjesta ispunili su brojni obožavatelji, stihovi i sjećanja na nezaboravnog glazbenika. Posebnu atmosferu i zajedništvo na Korčuli potvrdile su i razne dirljive snimke podijeljene na društvenim mrežama.

Upravo tu posebnu atmosfera za RTL Danas komentirala je pjevačica Nina Badrić (54), koja je podijelila svoja uspomene s voljenim pjevačem i izrazila sreću što je večeras u Veloj Luci.

Svi koji vole Olivera su večeras i ovih dana ovdje u Veloj Luci, svi koji vole ne samo Olivera, već i njegove pjesme iz svih krajeva svijeta. Neki su došli čak iz Kanade, iz Amerika, ali iz okolnih zemalja: iz Crne Gore, Makedonije, Slovenije i svih krajeva Hrvatske. Čeka nas veliki koncert Trag u beskraju. Danas je osam godina otkako nema Olivera Dragojevića i ove godine će cijela Vela Luka pjevati, očekuje se nešto više od 30.000 ljudi. Vi ćete Nina pjevati na pozornici. Dobar dan, dobrodošli u program RTL-a danas. Generalna proba odrađena, sve je spremno večeras zapjevati ovako iz duše.

Dobar dan i vama. Čak su došli iz Australije. Srela sam danas ljude koji su došli samo zbog Olivera, otišli su danas na groblje, otišli su danas na misu zadušnicu i evo ostat će na koncertu. To je zapravo ostaviti tragu u beskraju, jedna osoba je svojom glazbom napravila da se svi mi ovdje večeras u Veloj Luci osjećamo kao obitelj, ali zaista je to tako. Počevši od njihove kuće, dakle tu na rivi je njihova kuća i svi se oni zaustave. Njegova publika zapravo stane najprije do Vesne i sinova i nekako ih pozdrave, nekako je to postalo već običaj. Olivera nema jednostavno tko nije volio i to se jako osjeti pogotovo ovih dana ovdje.

I dalje je tu veliki broj zapravo obožavatelja, odnosno ljubitelja Oliverove glazbe. I uvijek ima netko neku priču s njim, ili ga je upoznao na koncertu ili nakon koncerta ili su te pjesme obilježile lijepe trenutke života, malo manje lijepe. Svi imaju istinsku, duboku poveznicu s njim.

Pa naravno, zato što je on bio prije svega...Netko je super rekao: kad bi more imalo glas, ono bi zvučalo kao Oliver. I ja se potpuno slažem sa tim nekim tko je to rekao. Jer recimo ja osobno, kada god čujem Olivera, gdje god bila na ovom svijetu, ja vidim more. Mislim da je to tajna, nekako njegove te energije i ljepote glasa i muzikalnosti. Prije svega, on je bio najmuzikalniji glazbenik ovih prostora. Kad kažem najmuzikalniji, on je bio glazbenik koji je mogao izvoditi sve žanrove, mogao je svirati sve žanrove i vokalno je bio superioran u odnosu na mnoge druge.

Druga stvar, ono što je njega krasilo, to je njegov izuzetan šarm i duhovitost, jedan specifičan humor, koji smo mi iz zezancije zvali gađanje. Znaš, kad te Oliver izgadi, e onda znači da te voli. Čim bi ti ovaj rekao ne se*i, to znači da te voli. Puno dogodovština, puno uspomena osobno imam s njim i Bogu hvala nekako smo bili bliski i mislim da me je nekako rado imao. Ima puno stvari koje pamtim, ne smijem ih reći za javnost, nisu stvarno za javnost. Ali recimo jedna od stvari koja je bila predivna, ja sam gledala finale Wimbledona, čuvenog Gorana Ivaniševića. Split je bio prazan, a u jednom restoranu smo sjedili Oliver, njegov brat Aljoša i ja. Znači bili smo sami u čitavom Splitu. U tom restoranu gledali cijelo finale Gorana i nakon toga plakali skupa i slavili skupa. Evo to mi je nešto bilo prekrasno.

Mislim definitivno da će se i plakati i slaviti ovdje večeras u Veloj Luci. Generalna proba jučer, ali i danas nekako je...veliki je broj ljudi. Više od 30 tisuća ljudi. Ali prekrasni nekakvi trenuci, krcata riva, ljudi s brodovima. Poseban je sigurno i osjećaj nastupati ovdje u samom srcu Vele Luke.

Vidiš i sama, evo imamo publiku tu, došla je i Marija Šerifović. Što je evo samo ti pokazatelj koliko ljudi, zapravo kolege iz čitave ex-regije su došli i poštuju Oliverov lik i djelo, što je prekrasno. Užasno je lijepa atmosfera. Prekrasna je atmosfera večeras, sve je puno neke ljubavi, ali to je bio on. Njegov ispraćaj iz Splita nije bio izrežiran. Mislim i to ljudi moraju znati.

Ono sve što se dogodilo u Splitu i to može, naravno, sigurna sam samo Split. To je sve bilo spontano. Ljudi su krenuli sa kopna i sa mora, evo sad bi se mogla rasplakati jer se ježim, za njim. I to je tako, to je bio Oliver. Znači, i među nama kad bi Oliver snimao albume i kad bi Oliver bio tu, mi bi se sramili pustiti njemu neku pjesmu, jer smo ga užasno poštivali. Jako puno smo ga poštivali. Šta će nam on reći, bila nas je frka. A isto tako ja osobno sam ga izuzetno poštovala na način da me uvijek bilo sram i nekako nestvarno ga pitati da sa mnom snimi duet.