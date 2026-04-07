Visina kreveta utječe na vas više nego mislite: Evo kako pronaći idealnu za bolji san

Prilikom uređenja spavaće sobe lako je previdjeti sitne detalje, poput visine kreveta. Iako se čini nevažnom, upravo taj čimbenik može imati velik utjecaj na udobnost, estetiku prostora pa čak i kvalitetu sna.

Ipak, ako ste u procesu uređenja ili zamjene kreveta, može biti zbunjujuće odrediti koja je visina idealna — ili treba li je uopće mijenjati. Kako bi se to pojednostavilo, stručnjaci su objasnili na što treba obratiti pažnju prilikom odabira odgovarajuće visine kreveta, piše Real Simple.

Foto: Shutterstock

Savršena visina kreveta

Idealna visina kreveta postoji, no ona nije univerzalna i razlikuje se od osobe do osobe. Jedan od najjednostavnijih primjera, kako ističu Christian i Brooke Alexander, suvlasnici tvrtke Nest Bedding, vidljiv je u razlici između potreba djece i odraslih.

"Djeca su niža i lakša pa im niži kreveti olakšavaju i čine sigurnijim ulazak i izlazak iz kreveta. Mnogi dječji kreveti također nisu dizajnirani za vrlo visoke madrace", objašnjavaju.

S druge strane, odraslima su potrebni viši i deblji madraci kako bi pružili odgovarajuću potporu, što povećava ukupnu visinu kreveta. "Za većinu odraslih osoba najbolje se pokazao madrac debljine između 30 i 35 centimetara. U kombinaciji s podlogom visine od 12 do 20 centimetara, ukupna visina kreveta obično iznosi između 43 i 56 centimetara, što pruža optimalnu ravnotežu udobnosti, potpore i lakoće kretanja", ističu Christian i Brooke Alexander.

Foto: Shutterstock

Utjecaj visine kreveta na san

Sama visina kreveta ne utječe izravno na kvalitetu sna, ali način na koji je krevet složen — itekako utječe. Iako idealna kombinacija ovisi o osobi, pravilno odabrani madrac i podloga pomažu održati pravilan položaj kralježnice i smanjiti pritisak na tijelo tijekom noći.

Primjerice, tanji madraC, koji često znači i niži krevet, može dovesti do nelagode i kraćeg vijeka trajanja. "Kada se visina previše smanji, posljedica je često pojačana bol, osobito kod težih osoba ili onih koje spavaju na boku", upozoravaju Christian i Brooke Alexander.

Osim toga, ako je krevet prenizak, može uzrokovati pretjerano utonuće tijela ili otežati ustajanje i lijeganje. S druge strane, previsok krevet može dodatno opteretiti zglobove ili otežati pravilno sjedenje, osobito osobama nižeg rasta.

Kako odrediti idealnu visinu kreveta?

Visina koljena može biti dobar pokazatelj je li vaš krevet previsok ili prenizak. Christian i Brooke Alexander preporučuju da sjednete na stolicu s koljenima savijenima pod kutom od 90 stupnjeva i izmjerite udaljenost od poda do donjeg dijela bedra. Ta mjera može poslužiti kao smjernica za idealnu ukupnu visinu madraca i njegove podloge.

"Ako je madrac mekši, možete si priuštiti nešto veću visinu jer će se tijelo u njega lagano utisnuti. Ako je tvrđi, bolje je držati se stvarne izmjerene visine. Stopala bi trebala ravno dodirivati pod dok sjedite na rubu kreveta, bez klizanja ili naprezanja pri ustajanju", napominju.

Pri određivanju ukupne visine kreveta važno je uzeti u obzir i podnicu, ako je koristite. Kako ističe Kristy Salewsky, osnivačica i dizajnerica studija Crew Collective Design, ona obično dodaje između deset i 23 centimetra visine, što može pomoći pri odabiru nižeg ili višeg okvira kreveta ili madraca.

"Za većinu modernih interijera preporučujem nižu podnicu jer tako krevet izgleda jednostavnije i skladnije, a ujedno se postiže i odgovarajuća visina“, poručuje Salewsky.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Stanovi i lokali po povoljnim cijenama: Evo što država nudi