Minimalistički stil života sve je popularniji: Moguće je s manje stvari živjeti ispunjenije

U suvremenom društvu, koje neprestano potiče potrošnju i akumulaciju materijalnih dobara, osjećaj preopterećenosti postao je sveprisutna pojava. Životni prostori često su ispunjeni predmetima koji se ne koriste, dok je digitalna sfera zasićena suvišnim informacijama i obavijestima.

Kao odgovor na taj kaos razvio se pokret minimalizma – filozofija koja nudi jednostavan, ali snažan pristup: kvalitetniji život kroz posjedovanje manjeg broja stvari, piše Greater Good Magazine.

Minimalizam nadilazi isključivo estetski trend uređenja interijera; on predstavlja svjesnu odluku o zadržavanju samo onih predmeta koji imaju praktičnu funkciju ili donose istinsku vrijednost u naš život. Cilj je stvoriti okruženje koje oslobađa, a ne opterećuje te preusmjeriti mentalne i vremenske resurse prema onome što je uistinu bitno: iskustvima, međuljudskim odnosima i osobnom razvoju.

Oslobađanje od viška

Proces tranzicije prema jednostavnijem životnom stilu započinje najkonkretnijim korakom: eliminacijom nepotrebnih predmeta. Umjesto parcijalnog pristupa čišćenju prostorije po prostorije, koji često rezultira samo premještanjem nereda, stručnjaci preporučuju organizaciju prema kategorijama. Prikupljanje sve odjeće, svih knjiga ili svih dokumenata na jedno mjesto omogućuje realan uvid u količinu nakupljenih stvari.

Pri odlučivanju o zadržavanju predmeta može pomoći pravilo jedne godine: ako predmet nije korišten u posljednjih dvanaest mjeseci, vjerojatnost je da nije neophodan. Za predmete oko kojih postoji dvojba, može se koristiti metoda privremenog skladištenja. Ako se za njima ne pokaže potreba u narednih nekoliko mjeseci, mogu se donirati ili prodati. Znanstvena istraživanja potvrđuju da uređen prostor smanjuje razinu kortizola, hormona stresa, te poboljšava koncentraciju jer mozak troši manje energije na obradu vizualnih podražaja.

Načela svjesne potrošnje

Nakon inicijalnog raščišćavanja prostora, ključno je spriječiti ponovnu akumulaciju. U tom kontekstu, svjesna potrošnja postaje temeljni princip. Pravilo "jedan unutra, jedan van" jednostavno je, ali iznimno učinkovito: za svaki novi predmet koji se unese u dom, jedan istovjetne kategorije ga napušta. Ovaj princip potiče na promišljanje prije svake kupnje.

Umjesto impulzivnog trošenja, fokus se prebacuje na kvalitetu, dugovječnost i stvarne potrebe. Iskustva pojedinaca koji su prihvatili minimalizam u Hrvatskoj ukazuju na značajne financijske uštede, koje se potom mogu preusmjeriti na putovanja, edukaciju ili druge oblike nematerijalnog bogaćenja.

Ovaj je pristup u korelaciji s rastućim konceptom "sporog življenja" (slow living), koji promovira okretanje lokalnim proizvođačima i kupovini rabljene robe kao alternativi brzoj modi. Cilj je posjedovati manje predmeta veće kvalitete, koji će trajati godinama.

Izazovi u lokalnom kontekstu

Primjena minimalizma u našem okruženju nosi i specifične izazove, poput snažne sentimentalne vezanosti za predmete, često praćene mentalitetom "čuvanja za svaki slučaj", što je karakteristično za starije generacije. Takve situacije zahtijevaju strpljenje i postupan pristup.

Kada je riječ o sentimentalnim predmetima, njihovo digitalno arhiviranje fotografiranjem može biti izvrsna strategija za očuvanje uspomene bez fizičkog tereta. Predmete poput odjeće, tehnike i namještaja moguće je prodati putem online platformi ili donirati humanitarnim udrugama.

