Bez stresa pospremite kupaonicu: Uz ove savjete stručnjaka imat ćete više reda

Kupaonica je, unatoč tome što je često najmanja prostorija u domu, istovremeno i jedna od najvažnijih. Kao prostor u kojem započinjete i završavate dan, zbog brojnih proizvoda, ručnika i potrepština može postati neorganizirano i pretrpano mjesto.

Ipak, primjenom učinkovitih strategija i rješenja za pohranu, čak i kupaonica ograničenih dimenzija može postati funkcionalna i ugodna cjelina, piše The New York Times.

Raščišćavanje i kategorizacija stvari

Prije samog procesa organizacije, ključno je napraviti detaljnu inventuru postojećeg stanja. Ispraznite sav sadržaj iz ormarića, ladica i s polica te uklonite sve predmete koji nisu u upotrebi. To se odnosi na proizvode s isteklim rokom trajanja, praznu ambalažu, neiskorištene uzorke i uređaje koji se ne koriste.

Nakon što ste zadržali isključivo ono što je zaista potrebno, grupirajte srodne predmete. Kozmetiku, proizvode za njegu kose, sredstva za čišćenje i zalihe toaletnog papira potrebno je rasporediti u zasebne kategorije.

Optimalno iskoristite zidne površine

U prostorima manjih dimenzija vertikalni prostor predstavlja ključan resurs. Umjesto zauzimanja dragocjene podne površine, preporučuje se iskoristiti potencijal zidova.

Plutajuće police predstavljaju elegantno rješenje koje nudi dodatni prostor za pohranu bez vizualnog zagušenja prostora. Mogu se postaviti iznad WC školjke ili vrata kako bi se iskoristio često zanemaren prostor. Na njih je moguće smjestiti ručnike, ukrasne košare s potrepštinama ili biljke koje uspijevaju u vlažnim uvjetima. Ugradbene niše, osobito unutar prostora za tuširanje, trajno su i funkcionalno rješenje za odlaganje šampona i gelova, čime se eliminira potreba za nestabilnim visećim držačima.

Vrata mogu poslužiti za više od svoje osnovne funkcije. Postavljanjem visećih organizatora s unutarnje strane vrata osigurava se značajan prostor za pohranu manjih predmeta, poput četki za kosu ili proizvoda za oblikovanje. Također, umjesto klasičnih držača za ručnike, može se razmotriti ugradnja nekoliko elegantnih kukica. One ne samo da štede prostor, već nude i veću fleksibilnost za vješanje ručnika, ogrtača ili mrežastih vrećica za pohranu.

Funkcionalna rješenja za ormariće i ladice

Nered najčešće nastaje unutar zatvorenih elemenata za pohranu. Duboki ormarići i prostrane ladice mogu postati nepregledna područja u kojima je teško pronaći željeni predmet. Taj se problem može riješiti upotrebom pregrada za ladice, koje omogućuju da svaki predmet ima točno određeno mjesto.

Prozirni akrilni spremnici idealni su za unutrašnjost ormarića jer omogućuju trenutačan uvid u sadržaj bez potrebe za pomicanjem ostalih predmeta. Za bolju iskoristivost prostora ispod umivaonika, učinkovita su rješenja poput dvokatnih organizatora na izvlačenje ili okretnih pladnjeva koji olakšavaju pristup bočicama i sredstvima za čišćenje.

