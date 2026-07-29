Ravnatelj zoološkog nakon što je mladi lav ubio lavicu: 'Nemoguće je spriječiti takvu situaciju'

STIGLO 30 TISUĆA LJUDI /
Sve je spremno za spektakl! U Vela Luku stigao i bivši izbornik
Tužna vijest iz zagrebačkog zoološkog vrta, mladi lav napao je i usmrtio lavicu s kojom je nedavno stigao u Zagreb.
U zoološkom tvrde da se par dobro slagao i da su lav Uganda i lavica Tayri od 21. srpnja bili zajedno u vanjskom dijelu nastambe Lavlja stijena. Još nisu utvrdili uzrok napada.
Ovi su afrički lavovi jako rijetki, u divljini ih je svega 250, a u Hrvatsku su stigli u sklopu europskog programa zaštite ove ugrožene vrste.
Sve je za RTL Danas komentirao i ravnatelj zoološkog Ivan Cizelj, a što je rekao pogledajte u videu.