Ravnatelj zoološkog nakon što je mladi lav ubio lavicu: 'Nemoguće je spriječiti takvu situaciju'

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ŠOK U ZAGREBU /

Tužna vijest iz zagrebačkog zoološkog vrta, mladi lav napao je i usmrtio lavicu s kojom je nedavno stigao u Zagreb.

U zoološkom tvrde da se par dobro slagao i da su lav Uganda i lavica Tayri od 21. srpnja bili zajedno u vanjskom dijelu nastambe Lavlja stijena. Još nisu utvrdili uzrok napada.

Ovi su afrički lavovi jako rijetki, u divljini ih je svega 250, a u Hrvatsku su stigli u sklopu europskog programa zaštite ove ugrožene vrste.

Sve je za RTL Danas komentirao i ravnatelj zoološkog Ivan Cizelj, a što je rekao pogledajte u videu.