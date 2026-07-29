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ŠOK U ZAGREBU /

Ravnatelj zoološkog nakon što je mladi lav ubio lavicu: 'Nemoguće je spriječiti takvu situaciju'

Tužna vijest iz zagrebačkog zoološkog vrta, mladi lav napao je i usmrtio lavicu s kojom je nedavno stigao u Zagreb. 

U zoološkom tvrde da se par dobro slagao i da su lav Uganda i lavica Tayri od 21. srpnja bili zajedno u vanjskom dijelu nastambe Lavlja stijena. Još nisu utvrdili uzrok napada. 

Ovi su afrički lavovi jako rijetki, u divljini ih je svega 250, a u Hrvatsku su stigli u sklopu europskog programa zaštite ove ugrožene vrste. 

Sve je za RTL Danas komentirao i ravnatelj zoološkog Ivan Cizelj, a što je rekao pogledajte u videu.

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29.7.2026.
20:19
RTL Danas
LavLavicaZoološki VrtživotinjeNapadIvan Cizelj
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