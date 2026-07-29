Otvoren osmi centar za starije osobe, Alen Ružić najavio: 'To je samo prvi korak'

U Grubišnom polju je završena izgradnja Centra za starije osobe. Riječ je o ulaganju vrijednom 11 milijuna eura, pri čemu je više od 6 milijuna eura osigurano iz bespovratnih europskih sredstava.

Centar će omogućiti smještajni kapacitet za 102 korisnika, uključujući 18 mjesta za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija. Imat će i usluge za 227 korisnika - od pomoći u kući, poludnevnog i cjelodnevnog boravka, do psihosocijalnog savjetovanja i skrbi za starije osobe u vrijeme spriječenosti njegovatelja.

Ovo je osmi centar koji je otvoren u protekla dva mjeseca u Hrvatskoj.

"Hrvatska, kao što znate, ima skoro 870 tisuća ljudi koji su stariji od 65 godina. To govori da bi ovakvih projekata mogli imati puno više, a ne samo 18 u ovom najvećem investicijskom ciklusu ikad, jer je vrlo jasno da ćemo s obzirom na prosječnu dob koja je 44,3 godine, u budućnosti trebati još ovakvih smještajnih kapaciteta", rekao je premijer Andrej Plenković.

U Hrvatskoj će biti zbrinuto šest tisuća osoba starije životne dobi. S ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alenom Ružićem o svemu je razgovarala Katarina Brečić.

Ministre, što će ovaj Centar za starije osobe značiti za stanovnike Grubišnog polja, ali i šire?

Danas je 20 godina od pružanja usluga u zajednici i za ovaj veliki 20 rođendan Grubišno polje dobiva ovaj centar kao iznimni iskorak. Puno šire od samog grada, općine, cijeli ovaj kraj dobit će mjesto za zbrinjavanje nepokretnih i dementnih osoba starije dobi. Veliki, veliki iskorak.

Gdje Vlada stoji u pomoći u izgradnji domova za starije?

Napravili smo trenutno ciklus od 18 + 2 doma - 6000 ljudi će biti zbrinuto u cijelosti, preko 1800 osoba za smještaj i preko 4000 osoba sve osim spavanja dobit će u novim centrima. Idemo u financiranje kompletnog funkcioniranja i vrlo skoro idemo u nove cikluse - 900 škola je izgrađeno, oko 1000 škola i vrtića posebno. Dakle, tu stojimo jako dobro i nova perspektiva su socijalna infrastruktura. Novi domovi, nove smještajne kapacitete gradimo za osobe sa poteškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom.

Konkretno za domove za starije nije tajna da nedostaje smještajnih kapaciteta. što kažu brojke?

Hrvatska je na 3,5 posto smještajnih kapaciteta za osobe iznad 75 godina. Europske zemlje su iznad 5 posto i moram reći da je meni osobno to jedan od glavnih argumenata kod pregovaranja - to činim vrlo intenzivno na razini Europske komisije. Na razini Vlade nije potrebno jer, naš premijer je veliki zagovornik i spreman je podržati svaku inicijativu i Vlada će raditi na toj infrastrukturi, to je definitivno.

S obzirom da stanovništvo stari, pretpostavljam da će za deset godina brojke u nedostatku ležajeva biti još lošije?

Da, činjenice su takve i ovo što govorite je definitivno tako međutim, mi u Vladi imamo i vrlo precizne predikcije, brojke tako da se ne oslanjamo samo na okvirne brojke nego u tim brojkama koje pratimo planiramo i proračune i ono što je sigurno, napravit ćemo financijske planove u kojima je ovaj ciklus 18 + 2 centra sada samo prvi korak u strukturiranoj i trajnoj izgradnji novih centara za našu populaciju koja stari. Na pravi način ćemo zbrinuti starije, nepokretne, teško pokretne, svakako u institucije, rezidencijalni smještaj za pokretne i maksimalna pomoć u kućama uključujući i imovinski cenzus jer, da ne zaboravimo, uskoro će postati funkcionalan i registar obiteljski tako da ćemo još efikasnije znati kome država zaista treba želi i može platiti sve troškove a tko ipak te troškove mora platiti sam.