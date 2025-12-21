U požaru su izgubili sve. I životinje i strojeve: 'Da samo zaspali ne bi bio nitko živ do jutra...'

TRAGEDIJA OBITELJI RAJZL /

Teška noć i za obitelj Rajzl iz Ivanovog sela. U samo nekoliko minuta u požaru su izgubili sve. I domaće životinje i strojeve. Šteta je na obiteljskom gospodarstvu ogromna.

'Ja sam čuo da nešto počelo lupat i onda kad sam pogledao kroz prozor sam vidio da gori krovište i onda smo spašavali šta smo mogli spasit', rekao je Miroslav Rajzl, suvlasnika OPG-a.

'To je bilo neopisivo. Takvo što u životu nisam vidjela. To je pucalo kao da bombe pucaju. Da nismo reagirali na vrijeme svi bismo izgorili. Da smo zaspali ne bi bio nitko živ do jutra', kaže Đurđica Rajzl, supruga suvlasnika OPG-a. Više pogledajte u prilogu