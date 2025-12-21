FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
FNC LUDNICA /

Regija na nogama, borkinja i borci zapalili atmosferu: 'Naš čovjek, prebio me kao vola'

FNC 26 je uz pregršt sjajnih poteza tijekom borbi donio i sjajne izjave boraca nakon mečeva. Sara Luzar Smajić je održala krasan govor dok joj je publika zviždala nakon što je pobijedila Ivanu Petrović, Milenko Stamatoović je bio u elementu nakon što je izdominirao vog protivnika, a Crnogorac 'Aco' Aleksandar Mihailović se nakonio hrcvaskom borcu Iliji Brkanu nakon što je izgubio od njega:

 "Ilija je naš čovjek, pa neka misli tko god što hoće. Došao je u moj grad i prebio me kao vola."

FNC 26 pogledajte na Voyo

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
21.12.2025.
17:46
M.G.
Fnc 26Sara Luzar SmajićIzjave
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx