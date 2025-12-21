FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GRAD ZAVIJEN U CRNO /

Kutina tuguje za dvije mlade žrtve prometne nesreće: 'To su dva dečka iz prigradskih naselja'

U sinoćnjoj teškoj prometnoj nesreći u Kutini izgubljena su dva mlada života.

Do prometne nesreće je došlo kada je 23-godišnjak, u automobilu kutinskih registracijskih oznaka udario u automobil kojim je upravljala 49-godišnjakinja. 

Njezin je automobil odbačen u odvodni kanal, no ona i putnici iz automobila su lakše ozlijeđeni. No, automobil koji je izazvao nesreću potom se sudario s drugim, u kojem je poginuo 27-godišnjak.

Detalji velike tragdije 

'Nakon udara, automobil kojim je upravljala 49-godišnjakinja odbačen je u odvodni kanal, pa u raslinje, te se odbio u betonsku ogradu.

Nakon toga automobil kojim je upravljao 23-godišnjak prešao je u suprotnu prometnu traku te je na njega naletio automobil kojima je upravljao 27-godišnjak. Oboje su smrtno stradali', pojasnila je glasnogovornica PU sisačko maslovačke, Maja Filipović

'To su dva dečka iz prigradskih naselja, ja koristim ovu priliku da izrazim iskrenu sućut u svoje osobno ime i u ime grada Kutine, njihovim obiteljima. Izuzetno nam je žao', rekao je gradonačelnik Kutine Zlatko Babić (nez.). 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
21.12.2025.
16:58
RTL Danas
Prometna NesrećaKutinaPoginuli
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx