Kutina tuguje za dvije mlade žrtve prometne nesreće: 'To su dva dečka iz prigradskih naselja'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

GRAD ZAVIJEN U CRNO /

U sinoćnjoj teškoj prometnoj nesreći u Kutini izgubljena su dva mlada života.

Do prometne nesreće je došlo kada je 23-godišnjak, u automobilu kutinskih registracijskih oznaka udario u automobil kojim je upravljala 49-godišnjakinja.

Njezin je automobil odbačen u odvodni kanal, no ona i putnici iz automobila su lakše ozlijeđeni. No, automobil koji je izazvao nesreću potom se sudario s drugim, u kojem je poginuo 27-godišnjak.

Detalji velike tragdije

'Nakon udara, automobil kojim je upravljala 49-godišnjakinja odbačen je u odvodni kanal, pa u raslinje, te se odbio u betonsku ogradu.

Nakon toga automobil kojim je upravljao 23-godišnjak prešao je u suprotnu prometnu traku te je na njega naletio automobil kojima je upravljao 27-godišnjak. Oboje su smrtno stradali', pojasnila je glasnogovornica PU sisačko maslovačke, Maja Filipović.

'To su dva dečka iz prigradskih naselja, ja koristim ovu priliku da izrazim iskrenu sućut u svoje osobno ime i u ime grada Kutine, njihovim obiteljima. Izuzetno nam je žao', rekao je gradonačelnik Kutine Zlatko Babić (nez.).