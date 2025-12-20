FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BOLNA POSLJEDICA /

Čovjek koji je osramotio Vasu u Podgorici: 'Čuo sam da mu je nos pukao'

Poljak Artur Sowiński pobijedio je Vasu Bakočevića u borbi bez rukavica za samo 52 sekunde meča na FNC 26 priredbi u Podgorici, a nakon borbe porazgovarao je s reporterom Net.hr-a Vehmnirom Džakmićem.

"Znam da imam 'power punch' i koristim ga", rekao je pa se osvrnuo na Vasu:

"Nadam se da je dobro, ali sam čuo da mu je nos slomljen. Dok smo se borili znao sam da je udarac bio dobar i mogao sam osjetiti da je nešto krivo s njegovim nosom."

FNC 26 gledajte na Voyo

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
20.12.2025.
22:54
M.G.
Fnc 26Vaso Bakočević
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx