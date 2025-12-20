Čovjek koji je osramotio Vasu u Podgorici: 'Čuo sam da mu je nos pukao'

MUK U MORAČI /
Kakav šok u Podgorici! Vaso doživio sramotu karijere i pao u prvoj minuti
Poljak Artur Sowiński pobijedio je Vasu Bakočevića u borbi bez rukavica za samo 52 sekunde meča na FNC 26 priredbi u Podgorici, a nakon borbe porazgovarao je s reporterom Net.hr-a Vehmnirom Džakmićem.
"Znam da imam 'power punch' i koristim ga", rekao je pa se osvrnuo na Vasu:
"Nadam se da je dobro, ali sam čuo da mu je nos slomljen. Dok smo se borili znao sam da je udarac bio dobar i mogao sam osjetiti da je nešto krivo s njegovim nosom."