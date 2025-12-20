Stefan Dobrijević otkrio za Net.hr: 'Kad ti otkaže sedam boraca, sve ti prođe kroz glavu'

nakon kaosa /

Nakon pobjede prekidom u drugoj rundi, Stefan Dobrijević otvoreno je govorio za našeg Vehmira o neobičnim okolnostima meča, pritisku s tribina i trenutku koji je odlučio borbu.

„Iskreno, slijedio sam savjete iz svog kuta. Prva runda – puni gas, pa ćemo vidjeti što dalje. U jednom trenutku dobio sam jasnu poruku: moraš krenuti naprijed“, rekao je Dobrijević, otkrivši da je meč bio daleko od rutinskog.

Situacija je bila dodatno otežana činjenicom da je Bubanja ušao u borbu u posljednji trenutak, nakon niza otkazivanja. „Kad ti sedam boraca otkaže, svašta ti prođe kroz glavu. U jednom dijelu meča Bubanja je imao prednost i znao sam da više nemam što čekati – morao sam riskirati.“

Atmosfera u dvorani bila je izrazito neprijateljska prema srpskom borcu. Publika je glasno stala uz Bubanju, a Dobrijević je priznao da nije bilo lako ostati hladne glave. U završnici druge runde uslijedio je ključni trenutak – Bubanja je pao na tlo i nije se mogao nastaviti boriti, najvjerojatnije zbog ozljede.

