Eksplodirala mu u ruci i raznijela prste: Tko je odgovoran za nesreću dječaka(10) iz Osijeka?

Trenutak nepažnje bio je dovoljan za tešku ozljedu. Na osječkom Trgu slobode 10-godišnjem dječaku petarda je eksplodirala u ruci i raznijela prste.

'Sramota i tragedija za dijete i obitelj zbog takve nepromišljenosti, gluposti da je djetetu sad unakažena ruka. Osobno te stvari su se trebale zabraniti', Ivan Perić iz Osijeka.

Dječak je prevezen na hitni bolnički prijem KBC-a Osijek. Amputirana su mu dva prsta lijeve ruke. Ovo nije ovo prvi slučaj ove godine, pa iz Grada apeliraju.

Teške ozljede i posljedice

Hrvatska već petu godinu potpuno zabranjuje petarde F2 i F3 kategorije, ali detonacije tjednima odzvanjaju kvartovima. Broj ozlijeđenih raste, a liječnici tvrde kako je najčešće riječ o ozljedama šake, oštećenjima vida i sluha.

'To su teške ozljede koje se dugotrajno moraju sanirati, dijete ide na fizikalne terapije, vježbe da bi se mogao osposobiti za daljnje funkcioniranje. Ožiljci koji ostanu oni se ne mogu ne primijetiti dalje i kao takvi ostaju nam za cijeli život', kaže voditeljica smjene u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba Ljupka Hitrova.

Ured pravobraniteljice za djecu poslao je prijedlog da se prodaja pirotehnike zabrani maloljetnicima i da se ograniči samo na 31. prosinca. MUP je svim školama poslao pismo upozorenja o posljedicama korištenja pirotehnika. Od 29. studenoga do 8. siječnja pojačan je nadzor, čak i nad poštanskim paketima. Kazne za protuzakonitu uporabu pirotehnike kreću se od 130 do gotovo dvije tisuće eura. Ipak puno veća upozorenja trebaju biti moguće teške posljedice.