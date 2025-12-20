Borba dogovorena 36 sati ranije: Evo što kažu borbeni mladići nakon odlične završnice

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ultimate Kickboxing (81 kg) donio je zanimljiv dvoboj između Stefana Dobrijevića iz Srbije i Luke Bubanje iz Crne Gore. Iako je Bubanja borbu prihvatio svega dan i pol prije održavanja, u ringu je pokazao respektabilan otpor i borbeni karakter.

Dobrijević je ipak opravdao ulogu favorita te u drugoj rundi slavio prekidom, nametnuvši ritam i iskustvo u presudnim trenucima meča. Unatoč porazu, Bubanja je ostavio dobar dojam, osobito s obzirom na minimalnu pripremu i izostanak punog kampa.

Posebno vrijedi istaknuti sportski pozdrav nakon borbe, kojim su oba borca pokazala međusobno poštovanje. Upravo takav završetak ostavlja otvorena vrata mogućem revanšu, u kojem bi Bubanja s kompletnim pripremama mogao ponuditi još ravnopravniji okršaj.

