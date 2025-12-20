Sičaja nakon sjajne pobjede: 'Jeste vidjeli? Jak je k'o mazga i pet puta iskusniji od mene'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

FNC SPEKTAKL /

Veliki FNC 26 spektakl održava se u Podgorici. Lokalna publika 'nabrijana' je već danima, a od prve borbe krenulo je fantastično.

Velter kategorija: Tomislav Sičaja (Hrvatska) - Zoran Šolaja (Srbija) - pobjeda Sičaje jednoglasnom sudačkom odlukom.

Sičaja je nakon borbe našem Vehmiru Džakmiću opisao kako je izgledala borba.

FNC 26 gledajte na platformi VOYO i tekstualni prijenos na Net.hr.