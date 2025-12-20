Dinamo je jesenski prvak, a Sopić u svom stilu poslao poruku navijačima

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dinamo je iskoristio set loptu i pobjedom nad Lokomotivom 2:0 na Maksimiru i zadržao vrh ljestvice u zadnjem - 18 kolu jesenskog djela prvenstva. Lokose su slomili Fran Topić i Dion Drena Beljo.

Dinamo sada ima četiri boda prednosti ispred Hajduka koji sutra dočekuje Vukovar. A nakon današnjeg remija Osijeka i Slaven Belupa na Opus Areni, završilo je 0:0 - Osječani će polusezonu završiti na dnu ljestvice, prvi put u klupskoj povijesti.

Uspjeli su ostvariti samo dvije pobjede. Evo blagdanske poruke Željka Sopića navijačima.