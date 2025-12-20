FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMA U VALENCIJI /

Sučić izašao iz igre pa Real Sociedad šokantno ostao bez pobjede

Sučić izašao iz igre pa Real Sociedad šokantno ostao bez pobjede
×
Foto: Mutsu Kawamori/aflo/profimedia

Levante u 93. minuti šokirao Real Sociedad

20.12.2025.
18:25
Hina
Mutsu Kawamori/aflo/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometaši Levantea i Real Sociedada remizirali su 1-1 u Valenciji, u dvoboju 17. kola španjolske La Lige, premda su gosti vodili sve do 93. minute.

U nadoknadi prvog poluvremena Kubo je bio strijelac za vodstvo gostiju i činilo se da će tih 0-1 ostati do kraja ogleda. No, u 93. minuti je dosuđen jedanaesterac za Levante, a siguran je s bijele točke bio Dela za konačnih 1-1. U udarnoj momčadi Real Sociedada bio je hrvatski nogometaš Luka Sučić koji je igrao do 70. minute, dok je Duje Ćaleta-Car ostao na gostujućoj klupi za pričuve kroz cijeli dvoboj.

Real Sociedad je osvajanjem boda prekinuo negativan niz od tri ligaška poraza, dok je Levante unatoč bodu ostao na posljednjem mjestu ljestvice.

Sve o španjolskoj La Ligi čitajte na Net.hr-u

U prvom subotnjem susretu 17. kola nogometaši Ovieda i Celte su odigrali utakmicu bez golova. Celti je to bio već osmi ligaški remi ove sezone. Klub iz Viga je po tome rekorder u La Ligi, a po sedam puta su dosad remizirali Betis, Elche i Valencia.

Utakmica u Oviedu je bila tvrda, s malo pravih prilika na obje strane, a hrvatski nogometaš Josip Brekalo počeo je utakmicu za Oviedo te je zamijenjen u 71. minuti.

U nedjelju će igrati Girona - Atletico Madrid, Villarreal - Barcelona, Elche - Rayo Vallecano i Betis - Getafe. Na samom kraju u ponedjeljak igraju Athletic - Espanyol.

POGLEDAJTE VIDEO: Kauboj naletio na kobru: Pogledajte uvod u glavnu borbu velikog spektakla u Podgorici

Real SociedadLuka SučićLa LigaLevante
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DRAMA U VALENCIJI /
Sučić izašao iz igre pa Real Sociedad šokantno ostao bez pobjede