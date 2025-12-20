Kombinacija hrvatskog borca ostavila komentatora bez riječi: ‘Sve mu je prošlo!’

nitro u šoku /

U trećoj rundi borbe Ilija Brkan izveo je potez koji je odmah privukao pažnju svih u dvorani i za komentatorskim stolom. Nakon preciznog koljena uslijedio je lakat, a zatim i kontrolirano rušenje kojim je potpuno preuzeo inicijativu.

Kombinacija je bila čista, pravovremena i učinkovita, a komentator Nitro nije skrivao iznenađenje, istaknuvši kako je Brkanu „sve prošlo“ i kako je tom sekvencom jasno pokazao razinu svoje pripremljenosti.

