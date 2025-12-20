FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
nitro u šoku /

Kombinacija hrvatskog borca ostavila komentatora bez riječi: ‘Sve mu je prošlo!’

U trećoj rundi borbe Ilija Brkan izveo je potez koji je odmah privukao pažnju svih u dvorani  i za komentatorskim stolom. Nakon preciznog koljena uslijedio je lakat, a zatim i kontrolirano rušenje kojim je potpuno preuzeo inicijativu.

Kombinacija je bila čista, pravovremena i učinkovita, a komentator Nitro nije skrivao iznenađenje, istaknuvši kako je Brkanu „sve prošlo“ i kako je tom sekvencom jasno pokazao razinu svoje pripremljenosti.

FNC 26 gledajte uživo putem platforme VOYO ili tekstualno putem portala Net.hr

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
20.12.2025.
20:32
Sportski.net
VoyoUživoFilip Pejić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx