Kombinacija hrvatskog borca ostavila komentatora bez riječi: ‘Sve mu je prošlo!’

NET I VOYO /
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!
U trećoj rundi borbe Ilija Brkan izveo je potez koji je odmah privukao pažnju svih u dvorani i za komentatorskim stolom. Nakon preciznog koljena uslijedio je lakat, a zatim i kontrolirano rušenje kojim je potpuno preuzeo inicijativu.
Kombinacija je bila čista, pravovremena i učinkovita, a komentator Nitro nije skrivao iznenađenje, istaknuvši kako je Brkanu „sve prošlo“ i kako je tom sekvencom jasno pokazao razinu svoje pripremljenosti.
FNC 26 gledajte uživo putem platforme VOYO ili tekstualno putem portala Net.hr