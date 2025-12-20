Rekordi u potrošnji, a cijene i dalje rastu! Ekonomski stručnjak: 'Ljudi itekako osjećaju poskupljenja...'

DO KADA TAKO? /

Potrošnja u Hrvatskoj u ovom prosincu obara rekorde. Prema podacima Porezne uprave za sve djelatnosti u prvih 19 dana prosinca fiskalizirano je nešto više od 133 milijuna računa, što je oko šest i pol milijuna više nego u istom razdoblju lani, odnosno porast od pet posto. Veći je i iznos na računima. Od početka prosinca dosegnuo je 2,4 milijarde eura što je za gotovo 11 posto više nego u prvih 19 dana prošlog prosinca. A vrhunac potrošnje tek se očekuje. Rekordnu potrošnju za RTL Danas analizirao je ekonomski stručnjak Mladen Vedriš. Više pogledajte u prilogu