FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DO KADA TAKO? /

Rekordi u potrošnji, a cijene i dalje rastu! Ekonomski stručnjak: 'Ljudi itekako osjećaju poskupljenja...'

Potrošnja u Hrvatskoj u ovom prosincu obara rekorde. Prema podacima Porezne uprave za sve djelatnosti u prvih 19 dana prosinca fiskalizirano je nešto više od 133 milijuna računa, što je oko šest i pol milijuna više nego u istom razdoblju lani, odnosno porast od pet posto. Veći je i iznos na računima. Od početka prosinca dosegnuo je 2,4 milijarde eura što je za gotovo 11 posto više nego u prvih 19 dana prošlog prosinca. A vrhunac potrošnje tek se očekuje. Rekordnu potrošnju za RTL Danas analizirao je ekonomski stručnjak Mladen Vedriš. Više pogledajte u prilogu 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
20.12.2025.
20:25
RTL Danas
Mladen VedrišPotrošnjaInflacija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx