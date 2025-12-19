Okitio kuću lampicama ZDS: Odvjetnik pojasnio gdje je granica slobode govora

KAD PADNE MRAK... /

Pravu buru Izazvali su ukrasi na jednoj kući u Slavonskom Brodu. Vlasnik koji je na ogradi istaknuo kraticu ZDS i poručio "Znam Da vam Smeta" - dalje od toga ne želi. Danju naizgled obična kuća ukrašena za Božić, ali kada padne mrak - lampice svijetle u nekom drugom duhu. Na ogradi poruka "Znam Da vam Smeta", a na balkonu hrvatski grb s prvim bijelim poljem. I dok vlasnik kuće pred našu kameru nije htio, njegovu susjedu ovakva se dekoracija nije svidjela. Više u prilogu Marine Brcković...