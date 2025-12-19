FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAD PADNE MRAK... /

Okitio kuću lampicama ZDS: Odvjetnik pojasnio gdje je granica slobode govora

Pravu buru Izazvali su ukrasi na jednoj kući u Slavonskom Brodu. Vlasnik koji je na ogradi istaknuo kraticu ZDS i poručio "Znam Da vam Smeta" - dalje od toga ne želi. Danju naizgled obična kuća ukrašena za Božić, ali kada padne mrak - lampice svijetle u nekom drugom duhu. Na ogradi poruka "Znam Da vam Smeta", a na balkonu hrvatski grb s prvim bijelim poljem. I dok vlasnik kuće pred našu kameru nije htio, njegovu susjedu ovakva se dekoracija nije svidjela. Više u prilogu Marine Brcković...

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
19.12.2025.
21:50
RTL Danas
Slavonski BrodZdsZa Dom SpremniDekoracijaBožić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx