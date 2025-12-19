Vraćaju se 'Kauboji': 'Idemo utakmicu po utakmicu, ali znamo da su očekivanja velika'

EURO /

Manje od mjesec dana dijeli nas od rukometnog Europskog prvenstva, čiji su domaćini Švedska, Norveška i Danska. Hrvatska je u skupini s Gruzijom, Nizozemskom i domaćinom Švedskom, a na prvenstvo stiže kao viceprvak svijeta.

EUROPSKO RUKOMETNO PRVENSTVO PRATITE EKSKLUZIVNO NA RTL-U I PLATFORMI VOYO.

„Kauboji” će se za Euro pripremati u Poreču, gdje će se sastati 26. prosinca, a već 28. slijedi prva pripremna utakmica protiv Sjeverne Makedonije.

„Što se tiče hrvatske reprezentacije, uvijek su očekivanja najviša, pogotovo nakon dobrog rezultata na Svjetskom prvenstvu. Mislim da se očekuje neka medalja, ali mi idemo utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo gdje će nas to dovesti”, rekao je za RTL Tin Lučin, koji se, kao i Luka Lovre Klarica, oporavio od ozljede.