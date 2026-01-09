Riječka "hobotnica" na golu francuskog Limogesa: Tko je Dino Slavić?

Hrvatski rukometni reprezentativac Dino Slavić ime je koje se veže uz pouzdanost i iskustvo među vratnicama. Trenutno čuvar mreže francuskog prvoligaša Limogesa, ovaj Riječanin rođen 4. prosinca 1992. godine, izgradio je impresivnu karijeru koja ga je vodila od domaćih parketa do najjačih europskih liga. Njegov put, obilježen stalnim napretkom, uskoro dobiva novo poglavlje, jer od ljeta 2026. seli u redove ambicioznog makedonskog Ohrida.

Od Matulja do Lige prvaka

Njegovi rukometni počeci bili su gotovo anegdotski. Kao dječak u Matuljima, na jednom od prvih treninga, na trenerovo pitanje tko ne voli puno trčati, mladi Slavić se javio i stao na gol. Ta odluka definirala je njegov životni put. Rukometno je stasao u riječkom Zametu, gdje je proveo osam godina učeći od vratarskih velikana poput Valtera Matoševića i Ivana Stevanovića. Nakon epizode u Umagu, uslijedio je ključni korak u karijeri – odlazak u španjolski Ademar León 2018. godine. U iznimno jakoj ASOBAL ligi brzo se profilirao kao jedan od najboljih vratara i stekao prijeko potrebno iskustvo u EHF Ligi prvaka.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ključni čovjek obrane u Zagrebu i Francuskoj

Povratak u Hrvatsku 2021. godine doveo ga je u redove PPD Zagreba. Iako je momčad prolazila kroz tranziciju, Slavić je postao stup obrane. "Trebalo nam je vremena da se upoznamo. Kao vrataru, morao sam upoznati obranu ispred sebe, a i oni su morali razumjeti mene", izjavio je tada za službenu stranicu EHF-a, naglašavajući kako je snažna obrana postala zaštitni znak momčadi. Nakon dvije sezone u Zagrebu, 2023. potpisuje za Limoges, gdje nastavlja s odličnim partijama. Svojim obranama brzo je stekao povjerenje kluba i navijača, etabliravši se kao ključni igrač, što je rezultiralo i produljenjem ugovora.

Novi izazov u ambicioznom Ohridu

Iako je čvrsto vezan za Limoges, Slavić strateški planira budućnost. Potvrđeno je da će od ljeta 2026. postati član makedonskog HC Ohrida, s kojim je potpisao ugovor do 2028. godine. Ovaj transfer jasan je pokazatelj da makedonski klub slaže momčad za najviše domete i borbu za trofeje, a u 185 centimetara visokom hrvatskom vrataru vide ključnu figuru za ostvarenje tih ciljeva. Slavić, koji je blizu osiguravanja mjesta u reprezentaciji za EHF EURO 2026., tako nastavlja svoj bogati europski put.

Karijera Dina Slavića priča je o talentu, ali prije svega o velikom radu i sportskoj inteligenciji. Od dječaka koji je izbjegavao trčanje do vratara cijenjenog diljem Europe, dokazao je da se upornost i posvećenost isplate. S obzirom na njegovu želju da brani još barem sedam ili osam sezona, jasno je da hrvatski i europski rukomet mogu još dugo računati na sigurne ruke i mirnoću riječke "hobotnice".

