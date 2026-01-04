Hobotnica, topnik i granitni pivot: Tko su nova lica hrvatske reprezentacije?

Manje od dva tjedna ostala su do prvog nastupa hrvatskih rukometaša na Europskom prvenstvu u Švedskoj. I dok su stožerni igrači sigurni, na pripremama u Prelogu traje velika borba za preostala mjesta na popisu putnika. Izbornik Dagur Sigurdsson odabrat će 20 igrača, a među njima će biti i neki debitanti.

Hobotnica Slavić. Topnik Ljevar. Granitni pivot Raužan.

Oni su pokupili kremu protiv Sjeverne Makedonije, a preko Preloga, zagrebačke Arene i Hannovera pokušat će uvjeriti Islanđanina da može i na Euru ozbiljno računati na njih. Uvjetno rečeno u najizazovnijoj poziciji je Dino Slavić koji nema ništa protiv uloge u kojoj mora vratarski super dvojac održati na vršcima prstiju.

"Mislim da su Mandić i Kuzmanović, nisu više budućnost nego sadašnjost hrvatskog rukometa što se tiče golmana. Ja sam sretan što sam tu uz njih dvojicu. Treniramo, trudimo se, borimo se pa ćemo vidjeti."

Zbog ozljede Marina Šipića, šanse za Malmo, naglo su porasle mladom 23-godišnjem Zlatku Raužanu. Pivot Sesveta pravi je projekt. O svojoj poziciji uči svaki dan u klubu od Igora Vorija, a mnoge neodoljivo podsjeća na jednog od najboljih pivota što je Hrvatska imala.

"Čujem da me uspoređuju sa Sulićem. Ja se sjećam da, bio je to jako vrhunski igrač. Sjećam se toga i volio bih biti kao on, naravno, vrhunski igrač. Sjajna karijera. Eto, puno uzora, ali sada bi se volio pokazati kao oni."

Sigurdsson dao priliku

Ime koje smo već upoznali, još tamo protiv Švicarske je Leon Ljevar. Od onih kojima je Sigurdsson dao priliku, ostavio je možda i najbolji dojam. U trenucima kada se Zvonimir Srna vraća nakon ozljede, 24-godišnjaku smiješi se ozbiljnija minutaža, a i dugo se čeka nasljednik Blaženka Lackovića.

"Ha ha, sad je to malo teško za uspoređivati me s njim, tek sam krenuo. Tako da, nadam se da ću upola biti kao on i bit će dobro. Imam dobar šut, to mi je neki najbolji forte u igri. Igram obranu tri, četiri, mogu igrati i dvojku, peticu. Tu sam pokriven i obrambeno i napadački i mislim da sam jedan kompletan igrač."

Upravo to i je jedna od misija izbornika reprezentacije. Traže se neka nova lica koja će uskoro preuzimati i važnije uloge. Kod Sigurdssona malo toga može proći neplanski pa je izvjesno da ćemo gledati i nešto drukčiju Hrvatsku na Euru.

"Traži od nas agresivnost, pokretljivost, da igramo sa srcem, da se borimo", rekao je Raužan.

"Bit svega je da se jako dobro mora trčati nazad. To je neka osnova. U napadu, ako je šut, šutiraš, ali najbitniji taj povratak i u obrani gristi", dodao je Klarica.

Zagrizli su i oni novi i oni stari da Euro bude nastavak onog što je dobro napravljeno na Svjetskom prvenstvu. Srebro je dalo samopouzdanje, baš ono koje treba ovim mladićima da se pretvore u nove hrvatske heroje.

