PUNO NOVOSTI /

Stižu izmjene zakona: Vjerujete li da će se trgovci pridržavati novih pravila?

Stižu izmjene zakona: Vjerujete li da će se trgovci pridržavati novih pravila?
Foto: Shutterstock

Zabranjuje se i odbijanje popravka ako je proizvod prethodno popravljao neovlašteni serviser ili sam vlasnik proizvoda

12.3.2026.
13:23
RTL Danas
Shutterstock
Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o potrošačima. Njime se dodatno želi ojačati položaj potrošača. Između ostalog, kupci će imati pravo na popravak i nakon isteka zakonskog jamstva uz osiguravanje dijelova.

Zabranjuje se i odbijanje popravka ako je proizvod prethodno popravljao neovlašteni serviser ili sam vlasnik proizvoda. U nizu izmjena - propisuje se i pravo potrošača da na zahtjev komunicira s osobom, a ne samo sa chatbotom. 

U našoj redovitoj rubrici pitamo vas: Vjerujete li da će se trgovci pridržavati novih pravila? 

Odgovore nam pišite na Facebook stranici našeg portala Net.hr, a one najzanimljivije ćemo objaviti u RTL-u Danas u 16.30 sati.

