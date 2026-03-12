FREEMAIL
Morbidna izjava Trumpa o Iranu podigla prašinu pred SP 2026: 'Možda će im život biti u opasnosti'

Morbidna izjava Trumpa o Iranu podigla prašinu pred SP 2026: 'Možda će im život biti u opasnosti'
Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press/Alamy/Profimedia

Svjetsko prvenstvo s 48 reprezentacija održat će se u SAD-u, Kanadi i Meksiku od 11. lipnja do 19. srpnja 2026

12.3.2026.
16:50
Hina
Brazil Photo Press, Brazil Photo Press/Alamy/Profimedia
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da je iranska nogometna reprezentacija dobrodošla sudjelovati na Svjetskom prvenstvu 2026., ali je rekao da smatra da nije prikladno da budu tamo zbog vlastitog života i sigurnosti.

"Iranska nogometna reprezentacija je dobrodošla na Svjetsko prvenstvo, ali stvarno ne vjerujem da je prikladno da budu tamo, zbog bojazni za vlastite živote i sigurnost", rekao je Trump u objavi na Truth Socialu.

Iranski ministar sporta rekao je u srijedu da Iran ne može sudjelovati na Svjetskom prvenstvu nakon što su SAD pokrenule zračne napade zajedno s Izraelom na Teheran.

Svjetsko prvenstvo s 48 reprezentacija održat će se u SAD-u, Kanadi i Meksiku od 11. lipnja do 19. srpnja 2026. Iran je trebao igrati utakmice u Los Angelesu i Seattleu u skupini s Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom.

POGLEDAJTE VIDEO: Nastavak drame iranskih nogometašica: Jedna od igračica se ponovno predomislila i ipak se vraća u Iran

