Trgovcima prijete kazne i do 50.000 eura: Pogledajte što se sve mijenja

Koliko ste puta bacili uređaj jer je popravak bio skuplji od novog, a garancija baš prije koji dan istekla? Novi Zakon o zaštiti potrošača bi uskoro to trebao promijeniti. Uvodi se pravo popravka i nakon isteka jamstva, a serviseri postaju ključni saveznici potrošača.

"Bijela tehnika prosječno traje tri godine i dva do tri mjeseca, elektronika dvije godine i jedan mjesec, a mali kućanski aparati dvije godine; nekima se može pomoći, a nekima baš i ne, sve je to ovisno o kvaru", kaže Zoran Stašević, pročelnik Sekcije RTV mehaničara.

No do duljeg će vijeka trajanja proizvoda kupci ipak lakše. Jer nova regulativa propisuje pravo određenih proizvoda na popravak i nakon isteka zakonskog jamstva, uz osiguranje rezervnih dijelova.

Trgovci neće smjeti odbiti popravak

"Nikada nisam doživio da sam bio nezadovoljan ili da mi nisu vratili novac ili dali zamjenu", kaže Dominik. "Mislim da može to bolje, ali ni ja kao kupac nisam toliko zainteresiran za to, iskreno", kaže Ante.

Trgovci uskoro više neće smjeti odbiti popravak, primjerice perilice za pranje rublja, samo zato što ju je prethodno popravljao neovlašteni serviser ili sam kupac.

"Ono što je tu važno za male poduzetnike i obrtnike jest da ih se administrativno rastereti i da se ova mjera provodi razmjerno kako bi se izbjegla dodatna opterećenja", kaže Lana Šiljeg iz Udruge Glas poduzetnika.

Prijete stroge kazne

A opterećenje trgovcima koji se ne drže pravila mogle bi biti strože kazne. Od 1.500 do 50.000 eura ako, primjerice, ambalaža dovodi potrošača u zabludu oko mase i veličine proizvoda.

Uvodi se i mogućnost raskidanja ugovora u dva tjedna, na jednako jednostavan način kako je i sklopljen – u samo nekoliko klikova.

"Propisuje se pravo potrošača da na zahtjev komunicira s fizičkom osobom, a ne samo putem chatbotova", rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.

Žele li dodatno sniziti cijenu, trgovci će morati ići ispod najniže u mjesec dana.

"Ukidaju se tamni obrasci za potrošače, odnosno ponude gdje se putem web-stranica nudi još toliko i toliko soba, to jest lažno nas se navodi na razne kupnje", kaže Tanja Popović Filipović iz Centra za edukaciju i informiranje potrošača.