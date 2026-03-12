Hrvati baš i ne vjeruju trgovcima: 'Nažalost nitko se pravila ne pridržava'

Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o potrošačima. Njime se dodatno želi ojačati položaj potrošača. Između ostalog, kupci će imati pravo na popravak i nakon isteka zakonskog jamstva uz osiguravanje dijelova. Zabranjuje se i odbijanje popravka ako je proizvod prethodno popravljao neovlašteni serviser ili sam vlasnik proizvoda.

"Postoji funkcija sada jednostavnog raskida koja omogućuje kupcu da sklopi ugovor jednako jednostavno kako su je i sklopili u nekoliko klipova", rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.

"Ukidaju se tamni obrasci za potrošače, odnosno ponude gdje se putem web-stranica nudi još toliko i toliko soba, to jest lažno nas se navodi na razne kupnje", rekla je Tanja Popović Filipović iz Centra za edukaciji i informiranje potrošača.

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: "Vjerujete li da će se trgovci pridržavati novih pravila?"

Evo nekoliko vaših odgovora:

"Ne, nikad se ni nisu pridržavali", smatra Jasminka Lončar.

"Ne! Uvijek traže rupu u zakonu ili zakon ne poštuju dok ih netko ne oplete po džepu!", zaključila je Ivana Sverić.

"Naravno, isto kao i do sad", smatra Rada Varosanec.

"Svagdje postoje neka pravila kojih se treba pridržavati, al nažalost nitko se pravila ne pridržava, tako da će biti sve kao do sada", napisala je Snježana Tičinović.