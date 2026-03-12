Rijeka je izgubila, ali se ima čemu nadati: Evo što mora napraviti za senzaciju u Francuskoj

Nogometaši Rijeke doživjeli su prvi ovosezonski poraz u Konferencijskog ligi na svom stadionu na Rujevici, gdje ih je u četvrtak francuski prvoligaš Strasbourg pobijedio s 2-1 (1-0) u prvoj utakmici osmine finala.

Vodeći pogodak za Strasbourg već u 2. minuti postigao je Joaquin Panichelli. Prednost gostiju je u 72. minuti udvostručio Martial Godo. U 76. minuti je Ante Majstorović smanjio zaostatak Rijeke pogotkom glavom za konačnih 1-2.

Rezultat je to koji ulijeva nadru Riječanima za uzvrat i definitivno još nije sve izgubljeno, a mi smo izdvojili neke najvažnije stvari iz prve utakmice osmine finala na Rujevici.

Kobna greška

Bilo je vrlo dobro poznato da će Strasbourg uraganski ući u utakmicu i što prije pokušati zabiti. Bilo je ključno da Riječni ne prime brzi gol, a dogodilo im se upravo to i već u drugoj minuti, nakon čega je utakmica krenula u smjeru od kojeg su na Rujevici strahovali. Gol je pao nakon nedopustive dekoncentracije za ovu fazu natjecanja i bio je to šok koji je presjekao Rijeku i u potpunosti poremetio taktički plan trenera Sáncheza. Rijeka je izgledala nervozno, a Strasbourg je dobio krila i sve je postalo puno teže za ekipu s Rujevice kojoj se dogodilo baš ono što joj se nije smjelo dogoditi.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Strasbourg je moćan

Francuska ekipa jedan je od glavnih favorita za osvajanje Konferencijske lige i dobrim dijelom utakmice na Rujevici opravdao je tu reputaciju. Taktički su odigrali sjajno gotovo u svakom segmentu i brzim tranzicijama su konstantno prijetili Riječanima. Iako je posjed lopte bio praktički izjednačen, Strasbourg je odavao dojam ekipe koja je puno konkretnija i opasnija.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rujevica nije zakazala

Puni stadion davao je veliku snagu Rijeci tijekom cijele utakmice. Navijače nije pokolebao rani gol i nisu se ugasili u trenucima kada se činilo da će sve završiti jako loše, već su počeli navijati još glasnije i tako dali snagu nogometašima za juriš u završnici koji im je donio "prihvatljiv" poraz 1:2, iako je jasno da će s tim zaostatkom u Francuskoj biti jako teško. Pogotovo jer tamo Riječani neće imati podršku poput ove na Rujevici, uz pomoć koje su već pokazali da mogu 'raditi čuda'.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Sjajan karakter

Rijeka je i u ovoj utakmici pokazala da momčad ima sjajan karakter. Nisu se raspali nakon gol kojime je Strasbourg poveo 2:0 u 72. minuti već su skupili snagu i krenuli naprijed jače nego prije, a to ih je nagradilo samo četiri minute nakon što su primili gol. Istina, gol rijeke nije pao iz neke sjajne akcije, kojom su nadigrali Strasbourg, već nakon kornera i nebeskog skoka Majstorovića, no do njega zasigurno ne bi ni došlo da su Riječani mentalno pali.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Nada je živa

Kad se podvuče crta, poraz od 1:2 definitivno nije katastrofa. Rijeka je pokazala da se može nositi sa Strasbourgom jednim i da je ranjiva samo u trenucima dekoncentracije. Ako u Francuskoj uspiju ponoviti igru iz posljednjih dvadesetak minuta s Rujevice i, najvažnije, izbjeći pogreške s početka, prolazak u četvrtfinale nije nemoguća misija. Nada postoji i u uzvratu je sve moguće. Ali za to će Rijeka morati odigrati osjetno bolje u svim segmentima nego na Rujevici.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

