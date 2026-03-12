FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KLJUČNI DETALJI /

Rijeka je izgubila, ali se ima čemu nadati: Evo što mora napraviti za senzaciju u Francuskoj

Rijeka je izgubila, ali se ima čemu nadati: Evo što mora napraviti za senzaciju u Francuskoj
×
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Izdvojili smo najvažnije detalje iz prve takmice Rijeke i Strasbourga u osmini finala Konferencijske lige

12.3.2026.
22:21
Maj Gašparac
Nel Pavletic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometaši Rijeke doživjeli su prvi ovosezonski poraz u Konferencijskog ligi na svom stadionu na Rujevici, gdje ih je u četvrtak francuski prvoligaš Strasbourg pobijedio s 2-1 (1-0) u prvoj utakmici osmine finala.

Vodeći pogodak za Strasbourg već u 2. minuti postigao je Joaquin Panichelli. Prednost gostiju je u 72. minuti udvostručio Martial Godo. U 76. minuti je Ante Majstorović smanjio zaostatak Rijeke pogotkom glavom za konačnih 1-2.

Rezultat je to koji ulijeva nadru Riječanima za uzvrat i definitivno još nije sve izgubljeno, a mi smo izdvojili neke najvažnije stvari iz prve utakmice osmine finala na Rujevici.

Kobna greška

Bilo je vrlo dobro poznato da će Strasbourg uraganski ući u utakmicu i što prije pokušati zabiti. Bilo je ključno da Riječni ne prime brzi gol, a dogodilo im se upravo to i već u drugoj minuti, nakon čega je utakmica krenula u smjeru od kojeg su na Rujevici strahovali. Gol je pao nakon nedopustive dekoncentracije za ovu fazu natjecanja i bio je to šok koji je presjekao Rijeku i u potpunosti poremetio taktički plan trenera Sáncheza. Rijeka je izgledala nervozno, a Strasbourg je dobio krila i sve je postalo puno teže za ekipu s Rujevice kojoj se dogodilo baš ono što joj se nije smjelo dogoditi.

Rijeka je izgubila, ali se ima čemu nadati: Evo što mora napraviti za senzaciju u Francuskoj
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Strasbourg je moćan

Francuska ekipa jedan je od glavnih favorita za osvajanje Konferencijske lige i dobrim dijelom utakmice na Rujevici opravdao je tu reputaciju. Taktički su odigrali sjajno gotovo u svakom segmentu i brzim tranzicijama su konstantno prijetili Riječanima. Iako je posjed lopte bio praktički izjednačen, Strasbourg je odavao dojam ekipe koja je puno konkretnija i opasnija.

Rijeka je izgubila, ali se ima čemu nadati: Evo što mora napraviti za senzaciju u Francuskoj
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rujevica nije zakazala

Puni stadion davao je veliku snagu Rijeci tijekom cijele utakmice. Navijače nije pokolebao rani gol i nisu se ugasili u trenucima kada se činilo da će sve završiti jako loše, već su počeli navijati još glasnije i tako dali snagu nogometašima za juriš u završnici koji im je donio "prihvatljiv" poraz 1:2, iako je jasno da će s tim zaostatkom u Francuskoj biti jako teško. Pogotovo jer tamo Riječani neće imati podršku poput ove na Rujevici, uz pomoć koje su već pokazali da mogu 'raditi čuda'.

Rijeka je izgubila, ali se ima čemu nadati: Evo što mora napraviti za senzaciju u Francuskoj
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Sjajan karakter

Rijeka je i u ovoj utakmici pokazala da momčad ima sjajan karakter. Nisu se raspali nakon gol kojime je Strasbourg poveo 2:0 u 72. minuti već su skupili snagu i krenuli naprijed jače nego prije, a to ih je nagradilo samo četiri minute nakon što su primili gol. Istina, gol rijeke nije pao iz neke sjajne akcije, kojom su nadigrali Strasbourg, već nakon kornera i nebeskog skoka Majstorovića, no do njega zasigurno ne bi ni došlo da su Riječani mentalno pali.

Rijeka je izgubila, ali se ima čemu nadati: Evo što mora napraviti za senzaciju u Francuskoj
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Nada je živa

Kad se podvuče crta, poraz od 1:2 definitivno nije katastrofa. Rijeka je pokazala da se može nositi sa Strasbourgom jednim i da je ranjiva samo u trenucima dekoncentracije. Ako u Francuskoj uspiju ponoviti igru iz posljednjih dvadesetak minuta s Rujevice i, najvažnije, izbjeći pogreške s početka, prolazak u četvrtfinale nije nemoguća misija. Nada postoji i u uzvratu je sve moguće. Ali za to će Rijeka morati odigrati osjetno bolje u svim segmentima nego na Rujevici.

Rijeka je izgubila, ali se ima čemu nadati: Evo što mora napraviti za senzaciju u Francuskoj
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon Australije, Formula 1 stigla u Kinu

RijekaStrasbourgKonferencijska LigaRujevica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx