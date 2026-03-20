Rijeka ispala, ali video iz Strasbourga govori sve: 'Ovo je Rijeka'

Kratka, ali snažna video snimka objavljena na službenom Instagram profilu Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka sažela je svu emociju jedne europske večeri. Iako je konačni rezultat značio kraj puta u Konferencijskoj ligi, prizori igrača pred tribinom ispunjenom vjernim navijačima i njihova gromoglasna pjesma poslali su jasnu poruku.

Ponos unatoč eliminaciji u srcu Europe

Objava je nastala neposredno nakon uzvratne utakmice osmine finala UEFA Konferencijske lige protiv RC Strasbourga. Utakmica odigrana na stadionu Stade de la Meinau u Strasbourgu završila je rezultatom 1:1, a pogodak za Rijeku postigao je Toni Fruk. Ipak, zbog poraza od 1:2 u prvoj utakmici na Rujevici, ukupan rezultat od 2:3 značio je oproštaj Riječana od daljnjeg natjecanja. No, umjesto tuge i razočaranja, klub je odlučio podijeliti trenutak koji nadilazi sam rezultat. Video prikazuje igrače u bijelim dresovima kako prilaze sektoru s gostujućim navijačima. Unatoč ispadanju, s tribina na kojima se isticao transparent "ARMADA" orila se pjesma.

Jedinstvo igrača i Armade kao najveća pobjeda

Komentari ispod objave potvrdili su da je klub pogodio u sridu. Reakcije su bile ispunjene ponosom i zahvalnošću. "Odigrano s glavom i MUDIMA. BRAVO! BRAVO! VELIKO HVALA!!!!", napisao je jedan navijač, dok su drugi iskazivali podršku treneru Víctoru Sánchezu: "Samo onaj zadnji korner Strasbourga je pokazao kakvog trenera imamo! Pa s ovakvim možemo sve napravit i doma i u gostima." Komentari su jasno pokazali da su navijači prepoznali trud, borbenost i taktičku zrelost momčadi te da je upravo to ono što cijene iznad svega. Scena u kojoj igrači stoje pred svojim navijačima i zajedno s njima dijele taj trenutak postala je simbolom neraskidive veze.

Armada, navijačka skupina osnovana 1987. godine, još jednom je dokazala svoju reputaciju jedne od najvjernijih grupa, prateći svoj klub stotinama kilometara daleko i pružajući mu podršku koja ne poznaje uvjete.

POGLEDAJTE VIDEO: Upoznajte Belinha: Mladi talent osvaja hrvatske travnjake, a žele ga europski velikani