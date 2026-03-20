Ovaj župnik repa, koristi AI i sprema heavy metal pjesmu! 'Svećenik mora biti na asfaltu'

Prije tjedan dana u Direktu smo vam pustili "Ispovijed s asfalta", pjesmu prvog hrvatskog hip hop svećenika. Otada do danas Don Danteov rep na našim društvenim mrežama pregledalo je vas milijun i 350 tisuća. Koga ne bi zainteresirao svećenik koji repa o Crkvi koja se treba probuditi, o evanđelju koje nije za vitrine.

Ali spotom u kojem šeće gradom s psom, župnik Željko Lovrić nije prvi put iznenadio vjernike. On piše poeziju, on gluhoj djeci omogućuje da sviraju violinu, on je okupio ansambl onkoloških bolesnika. Možda ga se sjećate iz doba COVID-a kada je postao viralni hit - vjernicima je tada iz žutog spačeka putem megafona čestitao Uskrs. Ovaj posve drukčiji svećenik gost je RTL Direkta.

Moram reći ovo jako profesionalno izgleda. Zanima me jeste li se savjetovali s nekim, s Neredom, Stokom, Bolesnom braćom, Eminemom možda?

Ne. Čak previše nisam slušao toliko hip hop i rap, nego jednostavno izričaj koji je nastao iz svega zbog situacije oko nas. Kako drugačije reći nego ovako brutalan način, da nešto ne štima.

Sviđalo mi se zapravo što ste pokazali da se duhovna poruka može prenijeti na moderan način.

Svi elementi društva koji postoje i umjetnost, pa tako i glazba su fenomenalni alati za prenijeti poruku. Ja to činim. Pokušao sam ovako.

Gledala sam malo riječi. Jako je zanimljivo. Probudi se Crkva, zar ne vidiš plamen, svijet gori u laži, a mi ćemo Amen. Želite reći zapravo da u ovim teškim vremenima Crkva možda može bolje?

Može. Svi možemo. Dakle, to je poruka kad se čovjek pretvori u mlakog čovjeka, tada nije dobro. Treba uložiti što više truda, ono što zna u ideale i znanje ne bi li promijenio svijet nabolje.

Kažete, budimo svjetionik, a ne samo zid. Gledamo gore freske i zlato. Isus se rodio dolje u blatu. Evanđelje nije za staklene vitrine. Želite reći zapravo da svećenici i župnici ne trebaju biti samo u Crkvi, nego u asfaltu među ljudima na cesti?

Ako me netko pita je li to kritika Crkve, cijela pjesma nije kritika Crkve. Kritika je cijelom društvu, ali ovaj detalj je kritika nama, kritika meni. Mojoj staroj majci Crkvi. Zato konkretno radim s ljudima. Nitko mi ne može predbaciti da ja tu samo pjevušim nešto nego sam to određivao 25 godina svećeništva. I dalje ću raditi još jače. Upravo spremam 8 i 9. Biennale između Bosne i Hercegovine i Hrvatske s Jaskom Borovčevićem iz Zenice. On je Rom koji je dolje izdao jednu knjigu. Druga mu treba za zdravstveno i da bi dobio neke dotacije. Odlučio sam mu pomoći. Dakle, to je konkretno Evanđelje za blato, za rovove, za mračne dubine. Netko me pitao za rovove jer to znači za rat? Rovove imaju miševi i zečevi. Dakle, ne, za vlažna mjesta, mokra, tamna. Tamo gdje nitko ne ide, usudimo se ići tamo.

Pa tako bi trebalo biti. Nije li tako?

Upravo je Isus došao u Betlehem pastirima, a ne Herodu na dvoru.

Rekli ste da niste to planirali kao kritiku Crkve, nego kao kritiku, zapravo apsolutno svega. Međutim, zanima me kakve su bile reakcije Crkve? Vidjeli smo na društvenim mrežama su reakcije sjajne i kod nas na svim platformama gdje smo objavili baš vaš uradak. Što kažu drugi svećenici?

Istaknut ću samo dvojicu koji su me pohvalili. Drugi se nisu oglasili tako da su rekli nešto, evo, sada bih to rekao. Moja dva poglavara iz sjemeništa, davno, prije 30 godina najdraži likovi mojega života koji su me odgojili ovakav kakav jesam i uz sto u generaciji, samo nas šest je svećenika. Dakle, to su dva lika koji su vidjeli u meni da će dobro doći jednog dana u crkvi. Hvala im na tome.

Zanima me situacija kakva je situacija s mladima, koliko mladi idu u Crkvu i koliko Crkva zapravo govori jezikom koji mladi razumiju ili ne razumiju, jer čini mi se da ovo što vi govorite je normalan jezik koji će mladi razumjeti

Sad kad bi rekao svoj stav, rekao bih da idu super mladi u Crkvu. No, neki opet u društvu kritiziraju da mladi idu previše u Crkvu. Dakle, to trebamo odvagnuti kome je što dobro, kome nije dobro to što mladi idu u Crkvu. Tamo neće ništa loše naučiti. Ja upravo mislim da smo slabo iskoristili tu činjenicu da nam mladi dolaze u Crkvu, a da nismo promijenili na bolje naše društvo. Govorim o našem društvu ovdje. Kako je drugdje, ne znam, ali vidimo kako je.

A je li se promijenio način na koji se obraćati mladima u crkvi?

Apsolutno treba da potaknuti papom Franjom i sada papom Lavom. On je napisao dokument jedan Rimskim svećenicima u kojem potiče, nedavno je to i mene potaknulo, da upotrijebimo nove elemente evangelizacije. Jer mi neevangeliziramo, mi katehiziramo djecu krštenih roditelja, krizmamo djecu koja su krštena, pokapamo one koji su kršteni. Što je s onima koji nisu čuli Božju vijest koju naviješta naša misijska uloga u svijetu? Dakle, malo smo zaspali.

Malo smo zaspali. Dobro ste rekli. Jako mi je zanimljivo. Gledala sam malo danas. Što ste radili? Pomagali ste, bavili ste se s djecom s posebnim potrebama. Omogućili ste gluhoj djeci da sviraju violinu.

Tako je, djeca s poteškoćama u razvoju, točnije za reći. Profesorica Renata Novoselec je nakon potresa pokucala na moja vrata i rekla s djecom smo na ulici. Ona je bila u Slavi Raškaj tada. I naravno, otvorio sam vrata. Taman se otvorio pastoralni centar. Imali smo mjesta i pet godina dobre suradnje. Plod je bio da smo bili i u Areni kod Andre Rieu, a djeca su nastupala njemu i njegovom orkestru. Poslije smo se družili. Dva koncerta jedan u župi s filharmonijom. Tada sam i položio ispit za dirigenta. Zatim suradnja s onkološkim bolesnicima u sklopu projekta i udruge Jedra iznjedrili smo jedan fenomenalan koncert. S gospođom Sandrom Karabatić, koja je predsjednica te udruge Jedra. Ona to dalje sada nastavlja fenomenalno na akademskoj razini.

Zanima me je li u svome poslu koristite umjetnu inteligenciju, ChatGPT i u ovoj glazbi koju stvarate?

On mi je skup. Njega ne koristim. Besplatno koristim Gemini. Koristim ga, naravno. Cijeli prošli koncert koji smo imali u župi kada su bili osim uglednih ljudi iz svijeta glazbe, sam program cijeli vizual. Sve sam radio s umjetnom inteligencijom. Dakle, tko kaže da ne koristi danas umjetnu inteligenciju taj laže.

Koristi li je Crkva ili svećenici za propovijedi?

Ja sam je počeo koristiti u tu svrhu, dakle kažem mu koje evanđelje i daj mi pet točki. Ja ne propovijedam, bojim se propovijedati, a ne gledat ljude. Da mi pet točaka o kojima pričam, ali to su natuknice. Onda se ja razvežem. Ne mogu stati.

Što mislite ovim aplikacijama za molitvu? To je isto danas dosta popularno.

Ljudi danas imaju pristupačnije načine i oblike formulirane u molitvi. Danas su to lijepe aplikacije. Mislim da je to OK.

Što se tiče društvenih mreža, jeste li aktivni? Imate društvene mreže ili?

Da, da, na Facebooku sam i osobno i župa. Imam po sto tisuća pregleda na nekim stvarima, tako da ono super.

Kod nas te imali milijun i pol.

Znam, to je super. Gledam i ja lajkove, naravno, ali, ali ne gledam i ovo me ne zanima zbog mene, nego me zbog Krista zanima, ja naviještati Evanđelje. Dakle, nisam ja u prvom planu i nadam se da to i onaj vjernik koji možda sada možda može krivo protumačiti da sebi stvaram karijeru. Ja sam sebe karijeru s Kristom sagradio njemu. Za njega mi je to bitno.

Zanimljivo mi je bilo vidjeti vas u spotu sa psom Danteom. Vi ste cijelo vrijeme sa sobom. Kako to da se zove Dante? Asocijacija je pakao ili raj ili?

Da ljudi pitaju kako je Dante župnikova pas. Dakle, božanstvena komedija, Dante me inspirirao. Naravno da se zove Dante, ali upravo zbog straha i anksioznosti ljudima pred paklom je naviješteno da ima raj i čistilište.

Zanima me je li ima i sljedeća pjesma, radite na tome, hoćemo li čuti još nešto ovakvog zvuka?

Upravo pri kraju, sutra idemo zadnje setove snimati na Vilin grad. To je jedan stari grad gdje sam ja bio župnik prije 15 godina i gdje je prekrasan burg iz 12. Stoljeća. Tamo su završne scene, a prve scene smo snimali u Štrigovi u jednoj radionici s Lupinom. Imam suradnju s Lupinom već traje. U tijeku je izložba u župi.

Ja sam se predstavila kao prvi hrvatski hip hop svećenik, a vi kažete da to niste puno slušali kakvu glazbu slušate.

Da, imam dvije tri stvari koje sam koji radim u tom stilu i bit će spotovi za njih jer promocija albuma 9. travnja s knjigom, u Bogdana Ogrizovića. Ali je ono što je najbitnije, da, ja sam više roker. Dakle, sljedeći spot koji dolazi je buzdovan, heavy metal stil. Razapet će me oni koji to ne vole, ali u Crkvi ima mjesta i tome.