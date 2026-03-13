Putnici se svidio stjuard pa je napravila odvažan korak: 'Uspjelo je'

Alycia Viola je podijelila priču o trenutku u kojem je odlučila preuzeti inicijativu i uručiti poruku članu kabinskog osoblja koji ju je privukao tijekom leta. Njezin odvažan potez se na kraju pokazao kao dobra odluka.

Događaji koji su uslijedili izazvali su pozitivne reakcije javnosti. Alycia je priču podijelila na Instagramu, gdje je prikupila više od milijun lajkova i gotovo 11 tisuća komentara, piše Mirror.

Donijela je hrabru odluku

Prema njezinim riječima, tijekom leta je pozvonila i zatražila čašu šampanjca, koju joj je stjuard profesionalno poslužio. Iskoristila je priliku i pružila mu salvetu s ispisanom porukom. Gestom mu je signalizirala da je otvori, kako je ne bi zabunom bacio, što bi ugrozilo njezin naum.

Alycia je navela kako joj je trebala hrabrost da stjuardu postavi ključno pitanje. Na salveti je pisalo: "Hoćeš li sa mnom na piće nakon leta?", uz ponuđene odgovore "da" i "ne".

Nakon što mu je predala salvetu, s nestrpljenjem je iščekivala odgovor. Samo nekoliko minuta kasnije, stjuard se vratio i diskretno joj uručio salvetu s povratnom informacijom. Na njezino zadovoljstvo, zaokružio je "da". Par je kasnije te večeri otišao na piće, a Alycia je uz video na Instagramu kratko napisala: "Uspjelo je".

Neočekivani rasplet priče

Priča je dobila i sretan nastavak, što ju čini još zanimljivijom. "Ne mogu vjerovati da su prošle dvije godine otkako sam objavila ovaj viralni trenutak s mojim sadašnjim zaručnikom", napisala je Alycia u opisu videa. Time je potvrdila da se nadvladavanje sramežljivosti ponekad zaista isplati.

U komentarima su se javili i drugi pratitelji sa sličnim iskustvima. Jedna je korisnica podijelila svoje iskustvo: "Bila sam na letu za Bali s prijateljicama, a mladić koji je sjedio pokraj mene započeo je razgovor. Nazvao me sljedeće večeri i pozvao na večeru. Tjedan dana kasnije, po povratku u Jakartu, ponovno smo se sastali. To se dogodilo 2008. godine. Danas smo zajedno 18 godina, od čega 14 u braku."

Druga je pratiteljica ispričala priču o članu obitelji: "Moja je teta na sličan način upoznala supruga. Radila je za jednu zrakoplovnu kompaniju, a on je bio putnik na poslovnom letu. Nakon što su započeli razgovor, dao joj je svoj broj, nadajući se pozivu. Nažalost, ona je broj izgubila. Ipak, on je ustrajao u letovima istom kompanijom u nadi da će je ponovno sresti, što se i dogodilo. Ponovno su razmijenili brojeve, a danas su u braku od 2008. godine i imaju dvoje djece."

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Raste broj brakova, ali i razvoda! Župnik: 'To nadilazi moje sposobnosti'