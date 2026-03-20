Prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici: HAK izdao upozorenje

Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Lipovca promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine, upozoravaju u petak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Za sve skupine vozila otvorena je autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik (osim na dionici Bisko-Split u smjeru Zagreba koja je zatvorena zbog radova), A6 Rijeka-Zagreb, Jadranska magistrala, stara cesta kroz Gorski kotar, državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački te Krčki most i Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku.

U priobalju puše jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima te su zabrane za pojedine skupine vozila na pojedinim državnim cestama.

Tijekom dana uz veću gustoću prometa moguće su gužve i povremeni zastoji u zonama radova na zagrebačkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji te na brzoj cesti Solin-Klis.

Zbog vjetra u prekidu su katamaranske linije Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka.

