Ovo se rijetko viđa /

Opet pomaknuo granice: Čudesni Šveđanin je ponovno ispisao povijest sporta

Opet pomaknuo granice: Čudesni Šveđanin je ponovno ispisao povijest sporta
Foto: VEGARD GRŘTT/BILDBYRĹN/Shutterstock Editorial/Profimedia

Duplantis je novi svjetski rekord postavio već u prvom pokušaju na toj visini

12.3.2026.
22:31
Hina
VEGARD GRŘTT/BILDBYRĹN/Shutterstock Editorial/Profimedia
Sjajni švedski skakač s motkom Armand "Mondo" Duplantis u četvrtak je na domaćem terenu u Uppsali postavio novi svjetski rekord preskočivši letvicu na visini od 6.31 metara.

Duplantis (26) je novi svjetski rekord postavio već u prvom pokušaju na toj visini.

Za čudesnog Šveđanina ovo je 15. put kako je popravio svjetski rekord u karijeri, serija je krenula još 2020. godine kada je preskočivši 6.17m detronizirao Francuza Renauda Lavilleniea.

POGLEDAJTE VIDEO: Duplantis svaki tjedan ruši svjetski rekord

