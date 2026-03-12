Opet pomaknuo granice: Čudesni Šveđanin je ponovno ispisao povijest sporta

NET I VOYO /
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!
Duplantis je novi svjetski rekord postavio već u prvom pokušaju na toj visini
Sjajni švedski skakač s motkom Armand "Mondo" Duplantis u četvrtak je na domaćem terenu u Uppsali postavio novi svjetski rekord preskočivši letvicu na visini od 6.31 metara.
Duplantis (26) je novi svjetski rekord postavio već u prvom pokušaju na toj visini.
Za čudesnog Šveđanina ovo je 15. put kako je popravio svjetski rekord u karijeri, serija je krenula još 2020. godine kada je preskočivši 6.17m detronizirao Francuza Renauda Lavilleniea.
POGLEDAJTE VIDEO: Duplantis svaki tjedan ruši svjetski rekord