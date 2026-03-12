FREEMAIL
ŠTETA

Majstorović zabio pa saznao lošu vijest: Rijeka može žaliti nakon Rujevice

Majstorović zabio pa saznao lošu vijest: Rijeka može žaliti nakon Rujevice
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Nakon susreta istaknuo je da je momčad pokazala kako se može nositi s jakim protivnikom

12.3.2026.
22:22
Sportski.net
Nel Pavletic/PIXSELL
Rijeka je poražena 2:1 od Strasbourga u prvoj utakmici osmine finala UEFA Konferencijske lige. Francuska momčad povela je već u 2. minuti golom Joaquín Panichelli, a prednost je u 72. povećao Martial Godo. Za Rijeku je u 76. minuti zabio Ante Majstorović.

Ipak, riječki stoper neće igrati u uzvratu jer je u 52. minuti dobio treći žuti karton u natjecanju, što automatski znači suspenziju. Majstorović je ove sezone nastupio u 35 utakmica i jedan je od važnijih igrača momčadi.

Nakon susreta istaknuo je da je momčad pokazala kako se može nositi s jakim protivnikom, ali i da ostaje žal zbog poraza. Dodao je da ga veseli prvi gol za Rijeku te poručio kako ekipa i dalje vjeruje u prolaz u uzvratu u Francuskoj.

Ante MajstorovićRijekaStrasbourg
