Jakov Jozinović održao sporni koncert u SPENS dvorani u Novom Sadu

Novi Sad, točnije dvorana SPC Vojvodina, poznatija kao SPENS, u subotu navečer ugostila je popularnog hrvatskog pjevača Jakova Jozinovića (21).

Svoj prvi veliki koncert u Srbiji otvorio je pjesmom "Polje ruža", a posebno emotivan bio je trenutak kad je zapjevao svoj megahit "Ja volim".

Kontroverze oko nastupa u Novom Sadu

Podsjetimo, Udruga hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata u petak je uputila apel hrvatskim sportašima i glazbenicima da ne održavaju glazbena i sportska događanja na mjestima stradanja ljudi u Domovinskom ratu.

Povod je konkretno bio koncert Tonyja Cetinskog najavljen za 8. ožujka u novosadskoj dvorani SPENS u Srbiji, te ov koncert Jakova Jozinovića.

Na konferenciji za novinare koja se održala u prostorijama HVIDR-e u Zagrebu, rekli su da je u toj dvorani 1991. bio koncentracijski logor u koji su doveli zarobljenike nakon okupacije Vukovara.

Glavnu riječ vodio je Zlatko Panković, vukovarski branitelj, preživjeli zatočenik srpskih koncentracijskih logora koji je prošao i kroz dvoranu SPENS, te je ujedno bio osuđen na smrtnu kaznu strijeljanjem u Beogradu, kako su naveli na konferenciji.

"Tamo sam (u dvorani SPENS) bio dva dana. Tukli su me, maltretirali, ponižavali i zlostavljali na načine o kojima bih poštedio hrvatsku javnost jer doista nisu za svačije uši. Ja sam iz svoje grupe zarobljenika jedini preživjeli. Ostali su umrli tijekom godina ili im se danas ne zna sudbina – nestali su", rekao je te pozvao hrvatske glazbenike Jozinovića i Cetinskog da ne nastupe tamo. Iako je Cetinski odustao od nastupa u SPENS dvorani, Jozinović je ipak održao koncert u rasprodanoj dvorani.

Cetinski jasno zauzeo stav

Pjevač Tony Cetinski tvrdi da su on i njegova obitelj zaprimili prijetnje smrću nakon što je odlučio otkazati najavljeni koncert u dvorani SPENS.

O tome je progovorio u komentaru na društvenim mrežama, no nije naveo tko mu prijeti niti na koji način. Cetinski je poručio da je svjestan kako je svojom odlukom zatvorio određena vrata, ali i priznao da žali što je uopće ranije nastupao na toj lokaciji. Dodao je kako će sve prijetnje upućene njemu i njegovoj obitelji prikupljati i prijavljivati nadležnim institucijama.

Ujedno je ponovio ispriku svima koji su se zbog planiranog koncerta osjetili povrijeđeno ili poniženo, istaknuvši da ondje nikada ne bi nastupio da je znao sve okolnosti.