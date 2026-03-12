FREEMAIL
NEOČEKIVANO /

Zašto najbolji suci sele u niži rang? Odluka HNS-a izazvala pitanja

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Patrik Kolarić i dalje nije u SHNL delegacijama nakon četvrtfinala Hrvatskog kupa između Rijeke i Hajduka

12.3.2026.
16:40
Sportski.net
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Objavljeni su suci za utakmice 26. kola SuperSport HNL, a među glavnim arbitrima neće biti trojice sudaca s najviše ovosezonskih nastupa.

Mateo Erceg, koji je ove sezone vodio 16 prvoligaških utakmica, nakon derbija odlazi u Prva NL gdje će suditi dvoboj NK Rudeša i NK Opatije. Slična je situacija i s Dariom Belom (14 utakmica), koji je delegiran za susret NK Hrvaca i NK Sesveta.

Patrik Kolarić (13 utakmica) i dalje nije u SHNL delegacijama nakon četvrtfinala Hrvatskog kupa između Rijeke i Hajduka. U međuvremenu, Igor Pajač bit će četvrti sudac na utakmici Dinama i Slavena, nakon što je danas bio delegiran u Konferencijskoj ligi za susret Crystal Palacea i AEK Larnace.

Glavni suci u 26. kolu bit će:

Ivan Vukančić – NK Varaždin vs. HNK Vukovar 1991

Ante Čulina – NK Osijek vs. HNK Gorica

Duje Strukan – GNK Dinamo Zagreb vs. NK Slaven Belupo

Patrik Pavlešić – HNK Hajduk Split vs. NK Lokomotiva Zagreb

Ante Terzić – HNK Rijeka vs. NK Istra 1961.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka želi još, evo što je Sanchez rekao uoči ključne utakmice

Patrik KolarićMateo ErcegDario BelSuciHnl
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
