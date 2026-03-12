Riješen misteriozan nestanak sedmero djece istog prezimena: Ovo nitko nije očekivao

Jučer smo pisali o nestanku sedmero djece u mađarskom gradu Makovu u blizini granice sa Srbijom. Sva djeca imaju isto prezime Buzás, ali nestali su sa različitih lokacija 7. ožujka. Stara su od dvije do 11 godina, a neka su bila kod udomitelja, a neka u domovima za djecu. Ubrzo nakon nestanka, prijavljen je nestanak i 39-godišnje žene za koju se vjerovalo da je u nekakvoj krvnoj ili obiteljskoj vezi s djecom. Policija je pokrenula hitnu potragu koja je sretno završila u srijedu u kasnim satima.

Prema riječima policajca Janoša Roberta Vade radi se o obitelji koja je prije živjela u teškim uvjetima, a sada su u inozemstvu. Djeca se formalno vode kao nestala, ali ispostavilo se da su napustili zemlju jer je otac dobio posao u drugoj državi. Nisu u opasnosti, ali njihov odlazak nije bio prijavljen, piše Origo.hu.

Iako policija zna njihovu novu adresu, prema službenom protokolu moraju osobno provjeriti djecu da bi zatvorili slučaj.

