Šoštarić ništa ne skiva: 'To mora bolje'

POŠTENO PRIZNAO /

Hrvatska muška rukometna reprezentacija u prijateljskoj je pripremnoj utakmici pred nastup na Europskom prvenstvu izgubila u zagrebačkoj Areni od Njemačke sa 29-32 (14-17).

"Htio bih zahvaliti svim navijačima koji su došli u ovako velikom broju. Za jednu prijateljsku utakmicu stvarno prekrasno i hvala im na tome. Žao nam je što nismo pobijedili u utakmici za njih. Bilo je nekoliko dobrih trenutaka, nekoliko manje dobrih. Na kraju prvog poluvremena je bila jedna crna rupa gdje smo rekli da jednostavno moramo ići s boljom energijom i uspjeli smo se vratiti, čak i poveli. Imamo puno za analizirati. Imamo puno toga za popraviti, pogotovo vraćanje u obranu gdje smo primili previše golova, a lakih golova po sredini, što nije bilo bio slučaj na Svjetskom prvenstvu i to mora bolje", rekao je nakon utakmice reprezentativac Mario Šoštarić.

Cijelu izjavu pogledajte u videu.