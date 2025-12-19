Stiže besplatan račun u bankama: 'Možete pristupiti bez dodatnih troškova'

VELIKA PROMJENA /

Velika promjena u bankama za manje od dva tjedna. Stiže besplatan račun i to onaj na koji svaki mjesec sjeda plaća ili mirovina.

"Kada primate plaću do sada ste morali plaćati vođenje računa banci da bi uopće mogli pristupiti plaći ili mirovinu, a sada smo osigurali da svojim primanjima možete pristupiti bez dodatnih troškova, bez plaćanja banci“ kazao je za RTL Danas glavni savjetnik ministra financija Matej Bule.

Uz vođenje računa, paket će uključivati njegovo besplatno otvaranje i zatvaranje, polaganje novca, primanje uplata u Hrvatskoj i inozemstvu, korištenje debitne kartice, kao i podizanje gotovine na bankomatima i šalterima. Iako je račun besplatan, građani ga neće dobiti automatski. Zahtjev za aktivaciju moraju podnijeti sami, i to osobnim dolaskom u banku.