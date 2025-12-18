FREEMAIL
UDAR ZA PILETIĆA /

Velika pobjeda roditelja! Ustavni sud srušio sporni zakon

Bez dileme i jednoglasno, ustavni suci su rekli svoje – ključne odredbe Zakona o osobnoj asistenciji su diskriminatorne i nespojive s Ustavom.

Odluka je to koju slave tisuće obitelji. Jedna od njih je i obitelj 19-godišnjeg Anđela Lozančića iz Splita, koji će dobiti osobnog asistenta. Majka Mirela govori nam: "Za naše dijete to znači da on jednoga dana može ići s nekim drugim. Da ne ovisi samo o obitelji. Da na kavu, sladoled, u kafić može otići sa nekim drugim, a da to nismo samo mi roditelji."

Sud je ovu odluku obrazložio na više od 80 stranica.

18.12.2025.
20:03
danas.hr
Ustavni SudUdruga SjenaRoditelji
