OD TRNJA DO ZVIJEZDA /

Krije li ova crna točka kod Obrovca milijarde eura? U mulju leži iznimno rijedak metal...

Kultna scena iz filma Div kad James Dean pronađe naftu možda uskoro zaživi - kod Obrovca.  Samo ne sa naftom.

O čemu se ustvari radi - vjerojatno ste vidjeli velike bazene s muljem kada se Dalmatinom spuštate prema moru od Svetog Roka. To je nekad bila tvornica Glinice.

A ispod možda leže velike količine titanija, danas vrlo traženog metala za izradu svega, od pametnih telefona do umjetnog kuka. Od trnja do zvijezda, od blata do zlata, od Glinice do riznice. Nikolina Radić.

18.12.2025.
11:57
Nikolina Radić
ObrovacBazeniTitanij Dioksid
