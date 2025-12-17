Uzinić u Direktu: 'Znam da ima onih koji me kritiziraju i misle da činim štetu Crkvi'

Obožavamo se dijeliti na lijevo i desno, na naše i njihove, obožavamo u ladice stavljati svačiji stav. Pogotovo ako netko s druge strane razmišlja kao mi.

Zato su i izjave progresivnog pape Franje toliko često pozdravljali i oni koji baš ne pozdravljaju tradicionalne poruke Crkve. Zato vole i poruke riječkog nadbiskupa.

Bilo da su o gej prajdu, Izraelu i Gazi ili muškarcima koji mole na trgovima. Iako baš Mate Uzinić naglašava da se moramo odmaknuti od podjela jer zbog njih imamo bolesno društvo. U velikom intervjuu s našom reporterkom Idom Balen rekao je kako je svjestan da ima onih koji misle da on čini štetu Crkvi. Govorio je i o društvenim mrežama, teorijama zavjere, o nasilju nad ženama kao porazu za muškarce te svima uputio božićnu poruku.

Vrijeme je blagdana, molitve, zajedništva. Smatrate li da molitelji šire zajedništvo i je li im mjesto na trgovima?

Svima nam je mjesto na trgovima. Trgovi su za nas sve, ali bismo svi trebali voditi računa kad smo na trgovima da nismo protiv drugih, nego da smo jedni s drugima. Ako njihova molitva izaziva reakcije kakve izaziva, trebalo bi se upitati je li im tu mjesto, jednako tako trebali bismo vidjeti je li to molitva. Jer molitva koja mene ne oplemenjuje, a druge provocira - često provocira i mene protiv drugih i nije prava molitva.

Ove je godine bilo 19 femicida. Gdje smo kao društvo zakazali?

To je jedan od načina na koji se pokazuje da nešto u našem društvu nije kako treba. Osobito je to poraz za nas muškarce koji i u duhu ovih molitava, autoritet pokazujemo kroz to da smo nasilni prema drugima.

Pravi autoritet je u zaštiti onih koji su slabiji, a ovi događaji pokazuju da na tom planu nešto nije u redu.

Ne mislim da su ti događaji izdvojeni iz konteksta društva i svijeta u kojem živimo i u kojem svatko misli da ima pravo nametnuti sebe i svoje želje drugima, da ima pravo kontrolirati drugoga.

To se pokazuje na odnosu između Rusije i Ukrajine, to se pokazuje i u politici koju zastupa američki predsjednik.

To se prenosi i na niže razine.

Isto se vidi i u sukobu između predsjednika i Vlade, Vlade i predsjednika. Isto primjećujemo u saborskim raspravama.

Jedna od poruka koju bih prenio svakoj ženi, budući da sam radio i u crkvenom sudu na ženidbenim parnicama, jest da je i svaki najmanji znak nasilja u predbračnom razdoblju znak da će se to nasilje kasnije u braku pretvoriti u veliko nasilje.

I zato je svaki mali znak nasilja svakoj ženi poziv da traži neko drugo rješenje i da osobi koja je sposobna i na to malo nasilja kaže svoje 'ne' i krene nekim drugim putem jdok nije došlo do onog do čega, nažalost, dolazi.

Svim muškarcima kažem s druge strane: ne nasilju nad ženama, ne bilo kojoj vrsti nasilja.

Kako gledate na val crnila koji nas je zapljusnuo, posebno nakon ljeta, a s time je povezana i ksenofobija?

To je povezano s ovim što sam govorio. To je nešto utjecaja izvana.

Neke podjele koje se događaju u našem društvu su potencirane, ne znam od koga i čiji je to interes.

Ja mislim da to nije interes hrvatskog društva, nije nam interes da nas se povezuje sa sustavima koji su bili zločinački, da ih se rehabilitira u našem vremenu, da se rješenja koja su oni davali pokušava shvatiti i prihvatiti kao neka rješenja koja bismo mi mogli danas dati.

To nije rješenje, to je propast za svijet - bio je onda kad se događao, kad su se događali zločini koje često ne možemo ni zamisliti i ne želimo li krenuti u tom smjeru koji bi bio puno opasniji, svi moramo reći 'ne'.

Ne znam koji je motiv. Nekakvo nezadovoljstvo postoji, ono je uzrokovano i geopolitičkom situacijom, pa i drugim nezadovljtivma, dosta tome pogoduju društvene mreže, teorije zavjere i mržnje koje se šire, ali to nije opravdanje ni za koga tko razmišlja svojom glavom i tko bi morao znati da nam drugi nisu i ne smiju biti neprijatelji, nego bi nam trebali biti braća, da bi u njima trebali gledati sebe i da bismo s drugima – jer ne možemo biti izdvojeni, zatvoreni iza zidova – trebali graditi budućnost.

Uvijek se ta situacija odražava na najslabije, onima koji su veći i jači - i stoga je dužni braniti one koji su slabiji - biti glas onih koji nemaju glasa.

Osjećate li se u svojim stavovima i porukama ponekad usamljeni u stavovima unutar Katoličke Crkve?

Ne bih to rekao. Možda se ne čuje takav glas osobito, možda bi bilo bolje da su ovih božićnih dana vaše kamere došle do drugih biskupa i možda bi oni izgovorili istu stvar koju sam ja izgovorio i na taj način poslali slične ili iste poruke, ali to ne znam.

Ali znam da postoji veliki krug ljudi koje ja poznajem, koji mi daju podršku, kako među svećenicima i teolozima, tako i među laicima.

Ja znam da ima onih koji me kritiziraju, koji misle da ono što ja činim nije dobro i da činim štetu Crkvi. To je legitimno promišljanje, ali mislim da većina ipak razumije da kršćanska poruka, poruka Evanđelja, ne može biti protiv nikoga, da nas Isus Krist ljubi, da je pokazao da je Bog, u kojeg vjerujemo, Bog kojemu je stalo do svakog čovjeka i da nas on šalje jedne drugima. Mnogi misle da nas drugi ugrožavaju, ja mislim da su drugi naša prilika, prilika da doista postanemo više ljudi, prepoznajući u njima čovjeka, osobito ako je on u potrebi, jer u takvom čovjeku objavljuje nam se danas Krist.

Vaša poruka u blagdansko vrijeme?

U Ivanovom Evanđelju čut ćemo Isusa kako nam kaže u dvorani Posljednje večere, prije konačnog čina ljubavi, kada je dao svoj život iz ljubavi prema nama, da ljubimo jedni druge kako je on ljubio nas.

To je ono što svima želim povodom Božića – da imamo više ljubavi jedni za druge, ne bilo kakve, nego onakve kakvom nas je ljubio Krist. Kad imamo takvu ljubav, imamo takav i Božić.