FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SKUPŠTINA /

Dinamo odredio budžet za 2026: Potvrđena i velika vijest

Dinamo odredio budžet za 2026: Potvrđena i velika vijest
×
Foto: Igor Soban/pixsell

Dinamo održao redovnu sjednicu Skupštine kluba

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
18.12.2025.
6:27
Igor Soban/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dinamo je u središnjoj loži maksimirskog stadiona održao redovnu sjednicu Skupštine kluba, na kojoj su donesene važne odluke o poslovanju kluba. Jedna od ključnih točaka bila je usvajanje izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu te prijedloga plana rada i financijskog poslovanja za 2026. godinu. Isto tako, najavljeno je u srijedu navečer i privremeno preseljenje s maksimirskog stadiona na novoizgrađeni kompleks u Kranjčevićevoj, relokacija treninga, gradnja novog nogometnog kampa, privremeno preseljenje stručnih službi kluba, projekt rušenja i izgradnja novog stadiona u Maksimiru, javlja web site GNK Dinamo. 

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr. 

Skupštinom je predsjedao Frano Šušnjara, a članovi su jednoglasno prihvatili zapisnik s prethodne sjednice te usvojili Poslovnik o radu Skupštine. Član Uprave, Zvonimir Manenica, predstavio je izmjene financijskog plana za 2025. godinu, koje su usvojene bez primjedbi, dok je prijedlog za 2026. godinu uključivao projicirane prihode od 70 milijuna eura, rashode od 68,8 milijuna eura i višak prihoda od 1,2 milijuna eura. Plan za 2025. godinu predviđao je prihode od 67 milijuna eura, a 2024. godine prihod je iznosio 72 milijuna eura.

Predsjednik kluba Zvonimir Boban izvijestio je o radu sportskog sektora, dok je Saša Pavličić-Bekić, upravitelj Zaklade GNK Dinamo "Nema predaje", prezentirao izvješće o radu Zaklade. Ivan Nauković izvijestio je o statusu infrastrukturnih projekata.

Dinamo odredio budžet za 2026: Potvrđena i velika vijest
Foto: Igor Soban/pixsell

Uz planirane promjene u poslovanju, Dinamo čeka i velike infrastrukturne projekte: privremeno preseljenje na novoizgrađeni kompleks u Kranjčevićevoj, gradnja novog nogometnog kampa, preseljenje stručnih službi te plan za rušenje i izgradnju novog stadiona u Maksimiru.

Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na VOYO i čitajte sadržaje bez oglasa!

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Sandro Perković: 'Kad smo izgubili od Gorice, prodavačica me nije htjela ni pogledati'

DinamoSkupštinaZvonimir BobanSaša Pavličić-bekićNogomet
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SKUPŠTINA /
Dinamo odredio budžet za 2026: Potvrđena i velika vijest