Dinamo odredio budžet za 2026: Potvrđena i velika vijest

Dinamo je u središnjoj loži maksimirskog stadiona održao redovnu sjednicu Skupštine kluba, na kojoj su donesene važne odluke o poslovanju kluba. Jedna od ključnih točaka bila je usvajanje izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu te prijedloga plana rada i financijskog poslovanja za 2026. godinu. Isto tako, najavljeno je u srijedu navečer i privremeno preseljenje s maksimirskog stadiona na novoizgrađeni kompleks u Kranjčevićevoj, relokacija treninga, gradnja novog nogometnog kampa, privremeno preseljenje stručnih službi kluba, projekt rušenja i izgradnja novog stadiona u Maksimiru, javlja web site GNK Dinamo.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

Skupštinom je predsjedao Frano Šušnjara, a članovi su jednoglasno prihvatili zapisnik s prethodne sjednice te usvojili Poslovnik o radu Skupštine. Član Uprave, Zvonimir Manenica, predstavio je izmjene financijskog plana za 2025. godinu, koje su usvojene bez primjedbi, dok je prijedlog za 2026. godinu uključivao projicirane prihode od 70 milijuna eura, rashode od 68,8 milijuna eura i višak prihoda od 1,2 milijuna eura. Plan za 2025. godinu predviđao je prihode od 67 milijuna eura, a 2024. godine prihod je iznosio 72 milijuna eura.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Predsjednik kluba Zvonimir Boban izvijestio je o radu sportskog sektora, dok je Saša Pavličić-Bekić, upravitelj Zaklade GNK Dinamo "Nema predaje", prezentirao izvješće o radu Zaklade. Ivan Nauković izvijestio je o statusu infrastrukturnih projekata.

Foto: Igor Soban/pixsell

Uz planirane promjene u poslovanju, Dinamo čeka i velike infrastrukturne projekte: privremeno preseljenje na novoizgrađeni kompleks u Kranjčevićevoj, gradnja novog nogometnog kampa, preseljenje stručnih službi te plan za rušenje i izgradnju novog stadiona u Maksimiru.

Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na VOYO i čitajte sadržaje bez oglasa!

POGLEDAJTE VIDEO: Sandro Perković: 'Kad smo izgubili od Gorice, prodavačica me nije htjela ni pogledati'