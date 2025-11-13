Boysi na stadionu u Kranjčevićevoj neće biti na sjevernoj tribini: Poznat i razlog

Član Nadzornog odbora Dinama Ivan Nauković govorio je o infrastrukturi, novim stdionima u Kranjčevićevoj i Maksimiru na kojima će igrati Plavi, i otkrio do sada nepoznate detalje.

Nauković je s predsjednikom Zvonimirom Bobanom i još nekim čelnicima Dinama sudjelovao na tribini 'Članski dan' na kojemu su članovi kluba postaljali pitanja.

Otkrio je Nauković da bi Dinamo na proljeće 2027. mogao igrati svoje utakmice na stadionu u Kranjčevićevoj, koji je trenutno u procesu izgradnje.

Taj stadion će imati nešto više od 11 tisuća mjesta i na njemu će Bad Blue Boysi biti smješteni na istočnoj tribini, a ne na sjeveru kao na Maksimiru zbog strukture novog stadiona.

"Vjerujemo da će, zbog poštivanja rokova, biti moguće da u proljeće 2027. igramo na stadionu u Kranjčevićevoj. Nećemo odgađati selidbu. Ali tamo možemo igrati samo utakmice. Stadion Maksimir trebao bi biti gotov do 2030. godine. Za to postoji politička volja i sredstva. Možda bude gotov 2029., a možda i 2031. godine", otkrio je.

Potom je govorio o novom maksimirskom stadionu.

"O izgledu stadiona odlučivati će devet osoba. To će biti međunarodni natječaj, jako je veliki interes, javio se čak i jedan ured koji nije u Europi. Svima je stalo kako će izgledati novi Maksimir. Nećemo moći utjecati na to, ali dali smo neke smjernice. Konačan izgled prepustit ćemo međunarodnom žiriju. Nakon natječaja. koji bi mogao trajati do polovice sljedeće godine, znat ćemo konačan izgled stadiona. Tada ćemo moći reći, to je to! Nakon arhitektonskog natječaja kreće projektiranje, glavni projekt, javna nabava, građevinska dozvola i tako dalje... Rok do 2029. postavila je politika i pokazuje ambicioznost da se što prije vratimo na Maksimir. Stadion će imati 35.000 mjesta, to je dobra brojka jer je stari Maksimir imao taj kapacitet dok je bila otvorena istočna tribina. Jednog dana moći ćemo se prijaviti za finale Konferencijske lige", poručio je.

