FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVOST S MAKSIMIRA /

U jeku krize stigla nagrada: Ključni igrač produžio ugovor s Dinamom

U jeku krize stigla nagrada: Ključni igrač produžio ugovor s Dinamom
×
Foto: Marko Prpic/pixsell

Dinamu mu je dao financijski izdašniji ugovor do 2029., dvije godine dulje nego do kada mu je trajao postojeći

12.11.2025.
22:24
M.G.
Marko Prpic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Arber Hoxha, albanski reprezentativac koji ove sezone briljira u dresu Dinama, produžio je ugovor, objavio je Germanijak.

Hoxha je potpisao ugovor do 2029. godine, dvije godine dulje nego do kada mu je trajao postojeći.

Novi ugovor je financijski izdašniji, a Hoxha ga je zaslužio svoijim sjajnim izvedbama na terenu.

Još jedna novost s Maksimira je i to što se treninzima vratio francuski bek Ronael Pierre-Gabriel, koji je dugo izbivao zbog misteriozne ozljede.

Dinamo se, kako je dobro poznato, nalazi u rezultatskoj krizi i oko kluba ne vlada bajna atmosfera posljednjih tjedana, a to namjeravaju popraviti zajedničkim tem-buildingom koji bi se trebao održati sljedećih dana u nekom restoranu.

POGLEDAJTE VIDEO: Vori o očekivanjima hrvatske reprezentacije na Euru

Arber HoxhaUgovorDinamo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NOVOST S MAKSIMIRA /
U jeku krize stigla nagrada: Ključni igrač produžio ugovor s Dinamom