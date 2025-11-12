U jeku krize stigla nagrada: Ključni igrač produžio ugovor s Dinamom

Arber Hoxha, albanski reprezentativac koji ove sezone briljira u dresu Dinama, produžio je ugovor, objavio je Germanijak.

Hoxha je potpisao ugovor do 2029. godine, dvije godine dulje nego do kada mu je trajao postojeći.

Novi ugovor je financijski izdašniji, a Hoxha ga je zaslužio svoijim sjajnim izvedbama na terenu.

Još jedna novost s Maksimira je i to što se treninzima vratio francuski bek Ronael Pierre-Gabriel, koji je dugo izbivao zbog misteriozne ozljede.

Dinamo se, kako je dobro poznato, nalazi u rezultatskoj krizi i oko kluba ne vlada bajna atmosfera posljednjih tjedana, a to namjeravaju popraviti zajedničkim tem-buildingom koji bi se trebao održati sljedećih dana u nekom restoranu.

