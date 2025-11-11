Boban u velikom obraćanju otkrio kako je otišao Baturina i što je najveći problem Kovačevića

Predsjednik Uprave Dinama Zvonimir Boban u razgovoru za HRT je istaknuo kako su "modri" u prvoj ozbiljnijoj krizi, te kako treba biti jak, imati snage i karaktera vratiti se na put na kojem su bili.

Drugi je to medijski istup novog predsjednika "Modrih". Prvi put se obratio javnosti u intervjuu za klupske stranice sredinom srpnja.

Boban je govorio o krizi "Modrih", o treneru Mariju Kovačeviću, atmosferi u klubu, nezadovoljstvu igrača i sastanku koji su imali međusobno u svlačionici...

Osvrnuo se i na pisanje pojedinih medija koji tvrde kako je trener Mario Kovačević izgubio kontrolu na svlačionicom i igračima.

"Pitanje je tko to piše. Pitanje je tko su ti ljudi koji pišu, zašto pišu, imaju li interes koji pišu, a ima puno ljudi koji normalno istu stvar pitaju, koji su dobronamjerni, koji jednostavno žele dobro Dinamu, žele dobro generalno i nogometu, i hrvatskom nogometu. Ispada nekad da su oni više u svlačionici, nego sami igrači," kazao je.

Potvrdio je kako su igrači nakon poraza u Puli imali sastanak u svlačionici bez trenera.

'Mi smo u reprezentaciji imali pet grupa, svaki su svoje igrali'

"Oni su jednostavno rekli da žele između sebe raščistiti neke stvari. Farsa je da u velikim klubovima postoji momčadska atmosfera, da svi su prijatelji, pa ne mogu biti. Igrao sam u Milanu, igrao sam u reprezentaciji. Mi smo u reprezentaciji imali pet grupa, svaki su svoje igrali. To je bitno, vratiti tu energiju koja se malo pogubila," istaknuo je dodavši kako su "igrači svjesni problema".

"Imali su snage suočiti se s njima i da su napravili jedan ozbiljan sastanak. Bio sam igrač, znam kako to ide, bio sam kapetan, pa sam sazivao sastanke kad je bio problem s trenerom ili kad igrači imaju osjećaj da je problem s trenerom. U ovom slučaju oni su jednostavno osjetili da ne postoji više ona energija koja je postojala na početku godine, da je to jedan krizni moment. Nadamo se svi prolazni, barem svi Dinamovci. Što prije prođe, to će biti bolje, ali idemo dalje," istaknuo je Boban.

Boban je još jednom stao iza trenera Kovačevića istaknuvši kako on ima "iznimnu snagu i puno veću nego što to ljudi mogu i primijetiti".

'Kovačević se još uči'

"Mario Kovačević je puno jači čovjek nego što ljudi pretpostavljaju. On ima iznimnu snagu i puno veću nego što to ljudi mogu i primijetiti, nego što to i oda nekad. I to je nekad problem te komunikacije. Jasno je da je Dinamo nešto drugo i da još uvijek i on uči stvari i da svi smo mi pogriješili u ovom procesu do sada, jasno da jesmo, i uprava, i igrači, i trener, negdje jesmo jer nije sve idealno," rekao je.

Boban smatra kako je Dinamo možda krenuo predobro u sezonu, bolje nego što se očekivalo. Ali i kako je nestala ona energija koja je na početku bila na neki način "čarobna i nevjerojatna i iznenađujuća".

"Nisam ni ja očekivao da će to tako ići, ali dečki su dali vjerojatno i 120%. Ta iscrpljenost odnosi danak i mentalnoj i fizičkoj energiji kroz neko vrijeme i to nam se sada dogodilo."

Dodao je kako se početna energija mora vratiti što prije.

"Ovo je prenisko da bi bilo prihvatljivo. Zaokret mora biti, on mora biti jako brz, mora biti konkretan i kroz rezultate. Ne mogu ga reći da ti igrači nisu individualno, osim u Vukovaru, na svakoj utakmici sve dali od sebe, ali ne postoji više ona ona kohezija, jednostavno onaj san o najvećim stvarima s Dinamom koji se mora vratiti."

'Koga briga što su nezadovoljni'

Kazao je kako uvijek ima nezadovoljnika u svlačionici, ali je bitno je što pokazuju na terenu.

"Bitno je da onda kad izađu na teren, da su pravi. To što su nezadovoljni, koga briga. To je u opisu posla. Uvijek će biti njih sedam, osam koji će biti nezadovoljni, ali bitno je da su mi u redu kad uđu," rekao je.

Otkrio je kako je Dinamo na 18 igrača u prijelaznom roku potrošio oko 17.5 milijuna eura.

"To je 70% Baturininog transfera. Znači, za 70% transfera od igrača koji nažalost jednostavno nije više mogao biti tu i htio je otići, iako smo ga molili da možda još godinu ostane, ja računam da bi mu to puno značilo, ali u redu, za 70% jednog igrača mi smo u principu dobili 18 novih," rekao je Boban.

Dinamu sada slijede Varaždin, Lille, pa ubrzo i Hajduk.

"Mi smo evidentno u jednoj prvoj ozbiljnijoj krizi i treba biti jak, treba imati snage, karaktera, izboriti se, vratiti se na onaj put na kojem smo bili. Vidjet ćemo što će se dogoditi. Nadam se da će ovo biti već veliki preokret i sjećat ćemo se ove krize, ako Bog da, po dobru koja nas je ojačala," poručio je Boban.