Zašto Dinamu ide loše? Boban je osigurao mir, ali nisu ugašeni svi požari

Mario Kovačević ostaje trener Dinama! Tako je odlučeno na sastanku koji se održao u Maksimiru unatoč novom posrtaju Dinama jučer u Puli. Iako već ima četiri poraza u prvenstvu, a za liderom Hajdukom zaostaje četiri boda, Kovačević i dalje ima povjerenje Zvonimira Bobana. Igrači su još sinoć održali svoj sastanak, a bilo je i povišenih tonova.

Ponedjeljak je definitivno bio tužan dan u Dinamu. Maksimir se komemoracijom oprostio od velikana Rudija Belina, a jučerašnji poraz od Istre samo je produbio ionako veliku i dugu krizu zagrebačkog kluba.

Točno u podne održan je i sastanak Uprave s trenerom Marijom Kovačevićem, a zaključak je da ostaje na klupi unatoč seriji poraza.

Predsjednik kluba, Zvonimir Boban, i trener, Mario Kovačević, danas su zajedno ćaskajući otišli na komemoraciju za Rudolfa Belina, međutim u upravu kluba su se vratili odvojeno. I dok trener Kovačević nije htio davati daljnje odgovore na stanje u klubu, Zvonimir Boban, kratko je u prolasku poručio kako će za sve biti vremena i prilike.

Ovom porukom, Boban je bar privremeno osigurao mir Mariju Kovačeviću koji u posljednjih pet utakmica ima tri poraza i dvije pobjede. No, i dalje ostaje pitanje ima li u sebi strateg Modrih ono što je potrebno da zaustavi slobodan pad. Uoči Istre, pokazao je i prve znakove nervoze nakon što su novinari prvi put pitali za krizne sastanke s prvim čovjekom kluba.

"Ma neću uopće o tome. Već se glupo ponavljati. Tko razumije nogomet, razumije, tko ne... toga će uvijek biti. Ljudi neka pišu, pričaju što hoće."

Igrači se moraju trgnuti

Ono što je Kovačević odradio danas s Bobanom, to su igrači sami među sobom riješili jučer u Puli. Razgovor se dogodio u svlačionici Aldo Drosine, bez prisutnosti trenera. Glavnu riječ vodili su Sandro Kulenović i Slovenac Miha Zajc, a bilo je i povišenih tonova. Zaključak je da se i igrači moraju trgnuti pa su se tako među prvima ispričali Dion Drena Beljo i Gonzalo Villar koji su nezadovoljni statusom, a što je Španjolac i javno izrazio nakon utakmice sa Celtom.

"Ne dobivam previše minuta, a smatram da zaslužujem puno više. Pokušavam biti skroman, ali meni je jako teško sjediti na klupi."

A kako će se ugasiti svi ovi požari u periodu reprezentativne stanke - možda će biti jasnije u četvrtak. Vodeći ljudi Modrih organizirali su javnu tribinu za članove kluba. A od Zvonimira Bobana navijači već tjednima čekaju odgovor na pitanje - zašto Dinamu ide loše?