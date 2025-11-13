Boban bez kočnica: 'Reagirao je pič**to, dobio je po lampi. Bennacer? Takva je vjera... Je***ga'

Predsjednik Dinama Zvonimir Boban je s predsjednikom Nadzornog odbora Franom Šušnjarom, članom Nadzornog odbora Ivanom Naukovićem i članom Uprave Hrvojem Puhalom sudjelovao na tribini 'Članski dan' na kojemu su članovi kluba postaljali pitanja.

"Nadam se da ste spremni dobro me ispeglati, jer ovo je i vaš klub.Nažalost, ovaj se događaj održava u lošem trenutku za klub, ali Dinamo mora biti jači od rezultata. Sudit će mi rezultati, ali koliko su godina ljudi u ovom klubu trpjeli bahatluk pa su ustrajali. Ova funkcija me neće promijeniti, ja sam samo još jedan dinamovac. Volim i živim ovaj klub", rekao je Boban na početku pa otkrio zašto je dugo bio tih:

"Strašno me živciralo sve to oko Bobana. Dinamo je puno više od mene, ja sam dijete s ulice koje je odraslo u borbi, kao i većina bas. Nisam govorio ni iz razloga jer smo sjajno krenuli u sezonu. Sad sam govorio jer je bila kriza, ali intervju sam dao u dogovoru s nadzornim odborom. Nisam bio siguran za taj medijski nastup jer se upalo u medijsku histeriju bez pristojnosti."

Bobanu je stiglo pitanje o veznjaku Gonzalu Villaru, koji je poslije poraza Plavih od Celte u Europskoj ligi javno rekao da bi trebao više igrati. Španjolac Villar je na Maksimir stigao ovoga ljeta kao veliko pojačanje, no nema zpaženu ulogu u ekipi Marija Kovačevića, što mu jako smeta.

"Villar je reagirao kao povrijeđena frajlica, pič**to! Odi kod trenera i reci mu! Ja nisam igrao u početku u Milanu. I osjetim direktno kod Capella, on mi kaže marš van i drugu me stavi u igru. Reakcija je bila pogrešna, to medijski ne treba raditi i zbog toga je dobio po lampi. Zato nije igrao ni minutu u Puli jer je disciplina bitnija", jasno je poručio Boban, koji se osvrnuo i na najskupčljeg igrača u svlačionici Ismaela Bennacera i kašnjenja."On je već financijski kažnjen. Pa i Varelica po kojega sam išao autom u noći, zaspao je. Zakasnili su dvaput po minutu, moraju doći sat vremena prije treninga. Bennacer je imao preseljenje, jedna žena, druga žena, takva je vjera... Je***ga! Ali je u Vinkovcima bio pravi", jasan je bio Boban.

