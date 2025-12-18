Bilić prokomentirao skupinu Hrvatske na SP-u pa otkrio hoće li preuzeti reprezentaciju Češke

ŠANSE VATRENIH /

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić na Pravnom fakultetu u Rijeci održao je predavanje na kojem je govorio o svim najvažnijim epizodama svoje trenerske i igračke karijere. Ovaj 57-godišnjak iz Splita, inače pravnik po struci, mladima je pričao i o svojim studentskim danima, a za medije je komentirao skupinu Hrvatske na nadolazećem Svjetskom prvenstvu kao i glasine da bi mogao postati novi izbornik Češke.