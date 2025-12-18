Slovenci žurno traže izbornika: Tajni plan mogao bi ozbiljno pokvariti planove Dinama

Otkako su počele prve priče o mogućoj smjeni Marija Kovačevića na mjestu trenera Dinama, kao njegov nasljednik spominjao se Igor Bišćan.

Međutim, otiđe li uistinu Kovačević s klupe Plavih, namjere vodstva Dinama mogao bi pokvariti Nogometni savez Slovenije. Naime, otkako je otišao Matjaž Kek s mjesta njihovog izbornika tamošnji savez u potrazi je za novih trenerom nacionalne momčadi.

Popis kandidata zasad nije širok, no kako piše Sportklub jedan od najozbiljnijih kandidata je i Igor Bišćan.

"Ako gledamo raspon mogućnosti, ne smijemo isključiti da slovensku reprezentaciju vodi strani stručnjak. No, naši su limiti, kada je riječ o financijama, ograničeni. Izbor opcija nije velik. Logično je da nećemo samo zato što imamo vremena reći – bit će već nešto. Natjecanja će se sada završiti, provjerit ćemo moguće kandidate i, kada utvrdimo tko je prikladan te s njim pronađemo zajednički jezik, donijet ćemo odluku i obavijestiti vas. Trenutačno, međutim, još nemamo ništa što bi za vas bilo zanimljivo", rekao je Radenko Mijatović, predsjednik Nogometnog saveza Slovenije koji je otputovao na kongres FIFA-e u Katar, dok bi sljedeći tjedan trebao donijeti prve sastanke i razgovore o tome tko će u budućnosti voditi slovensku nogometnu reprezentaciju.

Nakon što je Mijatović javno odbacio kandidate poput Alberta Riere i Victora Sancheza, izbor se počeo sužavati. Činilo se da su u igri samo domaći stručnjaci na čelu s Boštjanom Cesarjem, Darkom Milanićem, Antom Šimundžom i Lukom Elsnerom, ali sve se glasnije spominje i bivši trener ljubljanske Olimpije ted osvajač dvostruke krune u Sloveniji.

Bišćan je, navodno, upoznat s činjenicom da se nalazi među najozbiljnijim kandidatima za slovenskog izbornika, a njegov odlazak na klupu sjevernih nam susjeda, pokvario bi planove Zvonimira Bobana.

