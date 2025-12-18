Novi sustav naplate cestarina ništa ne prepušta slučaju, pogledajte kako funkcionira 'Crolibertas'

Čak 33 metra dug i 10 tona težak portal s kamerama i antenama novog sustava naplate cestarina 'Crolibertas' postavljen je na autocesti između Popovače i Kutine. Prvi je to od ukupno njih 212.

Hrvoje Dorčić, voditelj projekta novog sustava naplate cestarina u HAC-u kaže da će građevinski i opremački radovi završiti do kraja rujna sljedeće godine. "Sustav će biti tehnički spreman, testirat ćemo ga i 1. ožujka je 'go life'", tvrdi. Radovi se ovaj tjedan nastavljaju na A4 Zagreb Goričan, a plan je u jednoj noći postaviti čak tri portala.

Bez rampi i bez zaustavljanja sustav bi trebao zaživjeti 1. ožujka 2027. Projekt je vrijedan 80 milijuna eura, a kao najpovoljniji posao je dobio slovačko-češki konzorcij, tvrtke SkyToll i Tollnet.

Izvršni potpredsjednik SkyTolla Peter Polakovič kaže da sve ide prema planu. "Uvjereni smo da će projekt biti uspješno završen. Važno je dobro planiranje, organizacija i kao u svakom projektu, očekujemo neke izazove. Imamo i dodatne timove bude li potrebno nešto ubrzati ili ponovno isplanirati", ističe.

Zahtjevna tranzicija

Planirati i pokriti se mora gotovo 1350 kilometara autocesta. Stari model plaćanja odlazi u povijest, baš kao i naplatne kućice i oko 900 ljudi koji u njima rade. "Dio će u mirovinu, a većina na druga radna mjesta unutar HAC-a", kazao je Boris Huzjan, predsjednik uprave HAC-a.

"Kada budemo novi sustav pustili u funkciju rampe će biti podignute, korisnici će moći proći bez zaustavljanja, međutim s obzirom na veliki broj naplatnih postaja, samo ih Hrvatske autoceste imaju preko 77 – to je zahtjevan proces koji će trajati, sukcesivno ćemo to otklanjati", kaže Dorčić.

Vozači će plaćati ili putem ENC-a uz napomenu da će jedan ENC uređaj moći će podržati i do tri vozila. Druga opcija je očitavanje registracije putem kamera. Moći će se prijaviti u sustav Crolibertas putem mobilne aplikacije ili weba: To će moću napraviti i na prodajnom mjestu ili jednoj od 140 staza za brzu registraciju. Prva testna bit će već početkom veljače.

"Slična tehnologija koristi se u Kanadi i Australiji, ali istodobno, ovaj će sustav biti jedinstven. Jednostavan je za upotrebu, osobito za vozače osobnih automobila, jer mogu koristiti samo svoju registarsku oznaku i ništa više", kaže Polakovič.

'Neće biti povećanja cijena'

Na 212 portala nalazit će se 1744 kamere i 1262 antene. Vozači će plaćati po kIlometru, a iz HAC-a uvjeravaju da neće poskupjeti. "Neće biti povećanja cijena cestarina kao posljedica uvođenja novog sustava", tvrdi Dorčić.

Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Tomislav Mihotić kaže: "Svi korisnici infrastrukture bi trebali tu infrastrukturu plaćati onoliko koliko je koriste – to vinjeta nije, ovaj sustav je."

A da nitko ne bi mogao "pobjeći" od plaćanja, pobrinut će se kontrolno vozilo. Ukupno će ih duž autoceste biti 74.

"Na displeju u realnom vremenu primaju informacije o prekršiteljima, postoji mogućnost filtriranja podataka da se recidivisti pokažu kao prvi. To vozilo će moći na siguran način zaustaviti korisnika, a također će putem opreme koju ima instalirano moći i samo kada prolazi po odmorištu detektirati da li je neko od vozila koje je tamo parkirano registrirano u sustav", pokazuje Dorčić.

U slučaju kvara portala služit će kao prodajno mjesto za registraciju. Jer cilj je novog sustava slobodan i brz prolaz vozila kako bi se gužvama u ljetnim mjesecima konačno reklo - zbogom.